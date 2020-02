Pumpkin Jack vzdává hold MediEvilu a dalším devadesátkovým skákačkám

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PSP PS4 Pro Xbox One X PlayStation 2

- Video autor: Šárka Tmějová

Máte rádi Halloween? Je úplně jedno, že tu tenhle dýňový svátek nemá prakticky žádnou tradici a že dost možná slavíte radši Dušičky, Pumpkin Jack přetvoří každý den v oslavu předvečera Všech svatých. 3D hopsačka nezávislého tvůrce Nicolase Meyssonniera vás promění v rytíře s dýní místo hlavy. Vaším úkolem je zastavit hodného čaroděje, který se snaží překazit zábavu samotnému ďáblovi.

Mírumilovné Království nudy se utápí ve svém klidu přerušovaném maximálně mazlením s roztomilými králíčky, což ďábla rozžhavilo doruda. Seslal proto na jeho šťastné obyvatele kletbu, aby jejich životy obohatil o trochu toho mučení a krveprolití. Nudné království má však na své straně zachránce – mocného čaroděje, který má ze země kletbu zase hezky sejmout.

Jelikož ďáblovi nikdo srandu kazit nebude, jste tady vy, duch Jacka, Dýňového pána. Budete hopsat, uhýbat a ohánět se mečem proti kouzelníkovým armádám netvorů, abyste se postarali o trochu toho vzrušení. Čekají vás skákačkové pasáže, souboje s rozmanitým arzenálem zbraní i hádanky založené na gravitaci, fyzice i Jackově možnosti sundat si hlavu a podpalovat s ní své okolí.

Cestou se můžete spřátelit s všemožnými mocnostmi zla, třeba houkající sovou či drzou vránou, která vám bude pomáhat s útoky na dálku. Podle tvůrce Meyssonniera si Pumpkin Jack půjčuje hodně ze starých plošinovek z prvních PlayStationů, jmenovitě loni zremakovaného MediEvilu nebo z Jaka a Daxtera. Z nich si kromě hratelnosti bere třeba i výraznou barevnou paletu.

Porazte dobro a pomáhejte jedinému správnému zlu! Své poslání si můžete vyzkoušet klidně už teď v bezplatném demu na Steamu. Plná verze by se pak na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi měla objevit koncem letošního roku. Autor by ideálně chtěl stihnout vydání na Halloweena. Přirozeně.