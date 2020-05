Podívejte se na temný trailer pro The Last of Us: Part II

PlayStation 4 PS4 Pro

- Video autor: Patrik Hajda

Vydání The Last of Us: Part II už snad vůbec nic nezabrání. Hra už je takzvaně Gold, tedy hotová, poslaná do lisoven a brzy zamíří směrem k obchodníkům, pokud tedy dáváte přednost fyzickým nosičům před digitální distribucí. Pořád ale musíte vydržet ještě měsíc a půl, což bude po zhlédnutí nového traileru ještě mučivější.

Od The Last of Us: Part II nečekáme žádnou sluníčkovou hru. Sice nevíme, jak to celé dopadne, ale snad žádné video ani obrázek, které dosud vyšly oficiální cestou, nevyzařovaly radostnou atmosféru. Zdejší postapokalyptický svět je pořádně temný a je opravdu náročné udržet si v něm pozitivní náladu.

Proto se nedivte, že i nový trailer zobrazující nevinné střípky z příběhu hry je pořádně ponurý až depresivní. Ellie s Joelem zkrátka nemají mít z čeho radost. Myslíte, že stačí prostý fakt, že jsou naživu? Kdyby vám šlo neustále o krk, tak k radosti nebude prostor.

The Last of Us: Part II působí velmi přirozeně, díky čemuž je brutalita ještě tíživější a atmosféra snad ani nepůjde krájet. Já vím, že už o tom nechcete nic číst ani sledovat, už to chcete hrát. Ale vydržte to. Vyvarujte se spoilerů, sami je ostatním nevyzrazujte, pokud jste jim neodolali. Do diskuzí vstupujte jen na vlastní nebezpečí. Ale už to není tak daleko. 19. června exkluzivně na PlayStationu 4!

zdroj: Naughty Dog