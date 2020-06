Podívejte se, jak to Thor nandává MODOKovým robotům v Marvel’s Avengers

25. 6. 2020 12:40 | autor: Patrik Hajda

Po informacích o nové generaci konzolí v souvislosti s týmovou akcí Marvel's Avengers dostáváme nálož informací a videí přibližujících, co od hry vlastně čekat. Například záporáka MODOKa. Nicméně tvůrci se tentokrát rozpovídali hlavně o režimu War Zones, který je primárně zamýšlený jako kooperace čtyř hráčů, i když půjde hrát sólo.

Do jednotlivých misí režimu War Zones vstoupíte z jakéhokoliv válečného stolu, které naleznete na základnách, v Quinjetech a ve vašem vlastním Helicarrieru pojmenovaném Chimera, který budete opravovat, vylepšovat, budou v něm kajuty všech hrdinů, sklad vybavení a stroje vyrábějící oblečky z blueprintů. Z válečného stolu si můžete vybrat libovolnou dostupnou misi kdekoliv na světě.

Zatímco Hero Missions z kampaně jsou silně příběhové a plné filmečků, mise ve War Zones jsou různorodými vedlejšími aktivitami. To ale neznamená, že by zcela postrádaly vyprávění. Například v Iconic Missions odhalíte, co se s hrdiny dělo po jejich odchodu do ústraní, ze kterého se ve hře vrací na výsluní.

zdroj: blog.playstation

V misích frakcí vypomůžete SHIELDu, v krátkých Drop Zones ochráníte spojence a poškodíte struktury AIMu, v Hives dobýváte pevnosti AIMu, ve Villain Sector bojujete s bossy a na konec nechávám rozsáhlé mise s Vaulty, které nejprve musíte odhalit s pomocí skrytých schránek SHIELDu po světě a posléze překonat jejich obranu, abyste se dostali k lootu.

Mise budou mít určitou obtížnost a doporučený Power Level vašich hrdinů, přičemž obtížnost půjde upravit a ovlivní výši odměny. Jak už zaznělo výše, se zapnutým matchmakingem se k vám mohou přidat tři další hráči s různými hrdiny, případně můžete vsadit na umělou inteligenci.

zdroj: blog.playstation

V druhém případě si sami zvolíte své parťáky z řad vlastních odemčených hrdinů s jejich aktuální výbavou. Tedy pouze za předpokladu, že daná mise nevyžaduje konkrétní skladbu hrdinů. V každém případě se připravte na komba mezi hrdiny. Některá z nich můžete vidět na záběrech z hraní výše mezi Thorem a Hulkem.

Šéf vývoje War Zones Philippe Therien se na oficiálním blogu PlayStationu rozpovídal ještě o možnostech upravování vašich hrdinů. Předně budete za získané zkušenosti odemykat skilly, které určí herní styl daného hrdiny. Ten dále ovlivní zvolené perky a atributy, které zbraním přidávají například vlastnosti kosmického či gama zranění.

Dále budete v průběhu hry nacházet vybavení různých kvalit, materiály, s jejichž pomocí vybavení vylepšíte, nebo si pořídíte nové u obchodníků, osaháte si artefakty s mocnými efekty a neobejde se to bez spousty kosmetických doplňků včetně různých ikonických obleků.

Marvel's Avengers vychází 4. srpna na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One. Předobjednávkou si zajistíte přístup do bety, která na PlayStationu 4 proběhne o 7 dní dřív než na ostatních platformách.