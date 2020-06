Marvel's Avengers vyjdou i na PlayStation 5 a Xbox Series X. Upgrade bude zdarma

23. 6. 2020 16:00 | autor: Jiří Svák

Marvel's Avengers se podívají na konzole nové generace, oznámil Capcom. Navíc všichni uživatelé, kteří si hru pořídí ještě na aktuální generaci konzolí, dostanou next-gen upgrade zdarma. To je pro fanoušky akčních hrdinů dobrá zpráva: budou si moci titul rozehrát hned po jeho plánovaném vydání 4. září, ale užijí si ho i v lepší grafice, jakmile dorazí na trh nové konzole.

Verze pro PS5 a XSX už bude samozřejmě počítat se schopnostmi a výkonem nové generace, dočkáme se tak několika vylepšení. V první řadě se hra zbaví dlouhých nahrávacích časů. Ty by se měly smrsknout na pouhou sekundu nebo dvě, jak se tvrdí na blogu PlayStationu.

Rychlé úložiště nových konzolí také umožní plynulé načítání i objemných herních dat, což znamená, že i při rychlém průletu scénou se budou ve vysokém rozlišení zobrazovat pokud možno všechny objekty až po horizont. Neznám snad nikoho, komu by nevadilo doskakování LODů, a podle popisu Marvel's Avengers to vypadá, že by si s tím next-gen mohl konečně poradit.

Pění chvály na ultra rychlé SSD je v prezentaci schopností další generace konzolí už trochu ohranou písničkou, nově ale z oznámení vyplynulo, kam vývojáři míří, co se FPS a rozlišení týče. Vylepšená verze Marvel's Avengers pro PS5 by měla dát na výběr ze dvou módů: Enhanced Graphics Mode, který využije výkonný hardware konzole pro co nejlepší vizuál, a High Framerate mode, který prioritizuje co nejplynulejší zobrazení. V něm by konzole měla dosahovat 60 FPS při dynamickém rozlišení 4K. „Dynamický“ v tomto kontextu znamená, že podle potřeby si konzole rozlišení sníží, aby udržela cílový počet FPS.

Z toho mi vyplývá, že v případě preference vizuálu nebude ani na tak výkonné konzoli, jakou se jeví PlayStation 5, hra dosahovat 4K/60 FPS. Nabízí se tak 4K/30 FPS, což by ale bylo trošku zklamání.

zdroj: Unseen 64

Grafiku a FPS stranou, Marvel's Avengers by měli podporovat novou haptickou odezvu ovladače DualSense, což zrovna v případě superhrdinské akce, kde o výbuchy a dynamické střety nebude nouze, zní velmi slibně. Počítat můžeme i s prostorovým audiem.

Hráči původní verze pro PS4 a Xbox One budou moci plynule přejít na novou generaci, jakmile bude k dispozici, a to včetně uloženého postupu a achievementů. Přechodu nebudou bránit ani kamarádi se starou konzolí, protože hra bude podporovat crossplay napříč generacemi.