Oslavy 35 let Maria doprovázejí remastery pro Switch, battle royale a augmentované závody

4. 9. 2020 11:01 | Video | autor: Patrik Hajda

Super Mario Bros. oslaví 13. září své 35. narozeniny a Nintendo si pro tuto příležitost přichystalo velice výživný Direct, během kterého došlo k oznámení mnoha remasterů, ale i nových her a dalších produktů spojených s ikonickým instalatérem.

Předně vás asi bude zajímat kolekce Super Mario 3D All-Stars, o níž se v minulých měsících vedly poměrně přesné spekulace. Kolekce v sobě obsáhne hry Super Mario 64, Super Mario Sunshine a Super Mario Galaxy, všechny upravené pro obrazovku a ovládání Switche.

Tato kolekce vyjde již 18. září se dvěma pořádnými háčky. Zaprvé fyzické kopie budou kusově silně limitované a zadruhé digitální verze bude dostupná pouze do konce března roku 2021. Cože? Budou pak dostupné alespoň jednotlivé díly, nebo máme vážně jen půl roku na pořízení tří legendárních her a pak šmitec? Divné…

Na Switch přichází i původní kolekce Super Mario All-Stars z dob SNESu. Pokud si platíte Nintendo Switch Online, můžete se pustit do her Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 a Super Mario Bros.: The Lost Levels.

Od 1. října se budete moct zapojit do nové battle royale Super Mario Bros. 35. Tušíte správně, 35 hráčů v ní bude najednou hrát každý vlastního klasického 2D Maria a po vzoru výtečné battle royale Tetris 99 si budou vzájemně škodit – každý nepřítel, kterého porazíte, je poslán náhodnému hráči.

Čím déle vydržíte, tím víc nepřátel se vám propašuje do úrovně. Vypadá to jako hodně neotřelá zábava, ale stejně jako v případě 3D kolekce bude i Super Mario Bros. 35 z nepochopitelných důvodů dostupný v eshopu (a nikde jinde) pouze do 31. března.

Nintendo si dále na příští rok přichystalo ještě jeden remake z platformy Wii U. 12. února dorazí Super Mario 3D Wold + Bowser’s Fury a v tomto případě naštěstí nezaznívá nic o ukončení prodeje po pár měsících.

A teď už se dostáváme k fyzickým produktům, z nich hned ten první vykouzlí úžas na tváři způsobem, jakým to umí snad jedině Nintendo. Chystá se totiž další hra ze série Mario Kart, ale tentokrát si zajezdíte se skutečnou hračkou.

Mario Kart Live: Home Circuit totiž udělá ze Switche dálkový ovladač pro formulku na vysílačku, se kterou budete jezdit po obýváku. Formulka má v sobě zabudovanou kameru a obraz vám posílá do Switche. Takže zatímco se auto prohání po obýváku, vy v klidu sedíte na gauči a sledujete na obrazovce svůj augmentovaný pokoj plný vlastně neexistujících nepřátel a efektů.

Vypadá to skvěle a samozřejmě nechybí možnost zapojení dalších hráčů, pokud si tedy přinesou vlastního závoďáka. Mario Kart Live: Home Circuit vyjde 16. října. Od 13. listopadu bude v obchodech zase budík křížený s hanheldem. Game & Watch: Super Mario Bros. vám ukáže čas, vzbudí vás do práce a nechá vás hrát původní Super Mario Bros. Rovněž obsahuje na 35 easter eggů.

Dále se chystá kolaborace Maria s Legem a s Monopoly, rozjedou se oslavné eventy ve hrách Mario Kart Tour, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Maker 2, Splatoon 2, nebo třeba Animal Crossing: New Horizons. Uf, málo toho rozhodně není a až na ta prazvláštní časová omezení těch nejžádanějších titulů se máme na co těšit.

