Oznámení Super Mario 3D Collection má dle insiderky přijít již tento týden

3. 9. 2020 12:49 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Zvěsti ohledně toho, že by se kolekce Super Mario 3D měla co nevidět objevit na Switchi, se prvně objevily už v srpnu. Přišel s nimi redaktor magazínu VentureBeat Jeff Grubb, který na Twitteru uvedl, že by se kolekce měla objevit na Nintendo Directu 28. srpna. To se, jak už teď víme, nakonec nestalo.

Dle spekulací by se v kolekci měl objevil Super Mario 64, Super Mario Sunshine a oba díly Super Mario Galaxy. Super Mario 3D World by se pak měl dočkat samostatného vydání v Deluxe edici.

Původní termín oznámení sice nevyšel, ale je tu další, s nímž na Twitter přišla insiderka Emily Rogers, která v minulosti v předstihu přinesla například hardwarové specifikace Switche (v té době známého pod označením NX) nebo předpověděla vydání Super Smash Bros. Ultimate. Nyní říká, že k oznámení kolekce by mělo dojít už tento týden, bohužel bez dalších doplňujících detailů.

Jakkoli je třeba brát všechny uvedené informace s rezervou, protože nepocházejí z oficiálních zdrojů, i kdyby tento týden nakonec k oznámení nedošlo, je velmi pravděpodobné, že Nintendo skutečně kolekci 3D her s Mariem v hlavní roli kutí a pro letošní předvánoční trh by to byla rozhodně sázka na jistotu.