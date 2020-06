Nový trailer na Baldur’s Gate III oznámil i datum early accessu

13. 6. 2020 18:47 | autor: Aleš Smutný

Kratší, než jsme doufali, ale zase s potěšující informací. Nový trailer na Baldur’s Gate III ukázal především sérii filmečků ze hry a v nich i plejádu protagonistů. Nejde o nic šokujícího či strhujícího, spíše připomenutí toho, že se vrací milovaná série a závěrečný záběr příjemně naháněl husí kůži. Pokud byste postavili vedle sebe záběry z minulého videa, všimli byste si drobných vylepšení grafiky, což v krátkém poselství po traileru potvrdil i Swen Vincke. Ten ale především vysvětlil, jak to bude s tím early accessem.

Ten se Larianům výrazně osvědčil už v případě Divinity: Original Sin II, protože mohli naslouchat hráčské zpětné vazbě a hodlají toho využít i teď. Během srpna bude spuštěný předběžný přístup, ovšem Vincke zatím není schopný říct kdy. Jako mnoho jiných, i Lariany zasáhly problémy spojené s koronavirem a trochu je zpomalil. Nicméně i tak provedli na hře spoustu úprav a to jak z hlediska vylepšování vizuální kvality (to prý bude pokračovat), tak i na základě reakcí hráčů (kupříkladu asi změní styl narace, kdy rozhovory zněly jako vyprávění a ne právě probíhající dialog). Snad tedy prý stihnou předběžný přístup ještě v srpnu.

V early accessu se máte připravit na to, že se hra bude měnit pod rukama hráčů, včetně soubojového systému a prostě půjde o early access v pravém smyslu slova – nechat hráče testovat aktuální hratelný build a během vývoje řešit to, co se hráčům líbí a nelíbí. Pokud by vám nestačily tyto záběry, 18. června se hra ukáže v gameplay záběrech, kdy bude Vincke opět hrát jednu pasáž ze hry a ukáže vám, jak funguje. Naposledy to byla skvělá podívaná, protože stihl během hraní několikrát zemřít.