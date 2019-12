I odstřelovači si mohou v Sniper Ghost Warrior Contracts užít krásnou přírodu

- Video Autor: Patrik Hajda

Sniper: Ghost Warrior 3 chtěl být moderní hrou. Moderní ve smyslu otevřeného světa, který je dnes snad v každé druhé hře. A zle se mu to vymstilo. Tvůrci z CI Games se naštěstí poučili a po nepovedeném pokusu vypustit odstřelovače do širých plání se vrací k tomu, co jim šlo líp. Sniper Ghost Warrior Contracts totiž nabídne pouze dílčí mise s jasně daným začátkem a cílem. celý článek