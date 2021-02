Henry Cavill jako Shepard?! – novinky 8. týdne

28. 2. 2021 15:40 | Video | autor: Redakce Games.cz

Tenhle týden byl vlastně poměrně naditý řadou událostí. Z minulého víkendu nám tu zbylo shrnutí Blizzconu. Krom toho jsme se také dozvěděli, že EA definitivně zařízlo vývoj na Anthemu a žádného zmrtvýchvstání jako v případě No Man's Sky a podobných her se nedočkáme. Podobně ostrý byl i Paradox, který odložil Vampire the Masquare Bloodlines 2 na neurčito a studio Hardsuit Labs definitivně odřízl od vývoje. Z toho pozitivnějšího ranku to vypadá, že Henry Cavill možná potenciálně čmuchá kolem případného filmového zpracování Mass Effectu. A nebo nás možná čeká nějaká postava nadabovaná Henrym v chystaném dalším herním pokračování? Kdo ví. Závěrem týdne jsme se pak také dočkali State of Play, které – pokud jste nestihli náš mírně unavený komentář – tak pro vás aspoň krátce shrneme. A to je vlastně z tohohle týdne všechno.