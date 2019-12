Half-Life: Alyx vyjde příští rok, sledujte úvodní trailer

- Téma Autor: Šárka Tmějová

V redakční anketě na začátku letošního roku o hrách, které bychom si v průběhu roku 2019 chtěli nejvíc zahrát, se In the Valley of Gods objevilo hned dvakrát – v mém a Adamově seznamu. To ale máme dost velkou smůlu, protože jeho tvůrci z Campo Santo mají plné ruce práce s vývojem všemožných jiných her pro Valve, jen ne své adventury z Egypta. Pouštní dobrodružství se odkládá na neurčito, projekt je v této chvíli pozastaven. celý článek