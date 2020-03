GamesPlay – v karanténě hrajeme hardcore plošinovku Ori and the Will of the Wisps

Windows Xbox One

- Video autor: Redakce Games.cz

Na Games.cz následujeme doporučení úřadů a momentálně se zdržujeme v bezpečí svých domovů, což ovšem neznamená, že vás přestaneme zásobovat GamesPlayi. Videomost jsme si otestovali během včerejšího Fight Clubu #468, a poněvadž se osvědčil, nic nebrání tomu, aby vám Bětka s Vaškem dnes představili nový díl skákačky s Orim v hlavní roli.

Venku se život možná zastavil, ale o to lepší tituly na doma nám v posledních dnech chodí z herních studií. Jedním z těch povedený je i Ori and the Will of the Wisps, kterému Honza Slavík v naší recenzi přiřknul osmičku a hodnotí ji jako velmi kvalitní plošinovku s výtečným řemeslným zpracováním.

Podle Honzy je dokonce o trochu jednodušší než jednička, což by Bětce při dnešním streamování mělo trochu ulehčit práci. Přece jen, koncentrovat se na hraní a přitom mluvit, to je pořád náročná disciplína. Naštěstí se k ní připojí ještě Vašek, který svým komentářem jistě vyplní chvíle urputného soustředění.

Nalaďte si náš GamesPlay z karantény! Startujeme v 16:00 na YouTube, Twitchi a Mixeru.