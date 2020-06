GamesPlay – hrajeme western Desperados 3

16. 6. 2020 12:05 | autor: Redakce Games.cz

Jen máloco nám v posledních letech udělalo tak nečekanou radost jako Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Netrvalo dlouho a dostali jsme oznámení Desperados 3. Specifický taktický subžánr, kterému položily základy naše milované Commandos, tak pomalu ožívá a my jsme rádi, že se mu to zatím daří. Desperados 3 se totiž náramně povedlo.

Hra samozřejmě staví na výborných základech Shadow Tactics, ale říct, že identické mechaniky jen lokalizuje do kovbojských reálií by bylo nefér. Jakkoliv Desperados 3 z ST vychází, je to pořád svá vlastní hra. Se svým osobitým vizuálem, vlastními inovacemi, a především dobrým designem úrovní a hratelných postav.

Jak to může vypadat v praxi jsme si ukázali už před časem v GamesPlayi betaverze, ale teď tu máme verzi plnou. A s ní i Vaška, který vám předvede, proč je to tak super. A kdyby vám to nestačilo, můžete si na Games přečíst i jeho recenzi.

