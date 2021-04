GamesPlay – hrajeme Total War: Rome II s jedinečným modem Divide et Impera

30. 4. 2021 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Před chvílí nám vyšel nový Total War: Rome Remastered, návrat klasické strategie z roku 2004, který bohužel Vaška příliš nepotěšil. V recenzi vzpomíná na to, o kolik je Rome II lepší hra – konkrétně tedy Rome II s fanouškovskými mody, obohacený například o geniální Divide et Impera, který toho přidává tolik, až by se dal považovat za úplně novou strategii.

No a protože Rome Remastered jsme si na videu už ukázali, nyní přichází čas se pustit i do jeho „konkurenta“. Sbalte si svoje saky paky a připravte se na dlouhou cestu do minulosti, kdy bylo moře čistší, víno kyselejší a Římská republika méně neexistující. V 15:00 to vypukne!