Elektřina není ve světě po globální katastrofě samozřejmostí. Ve strategii Endzone si jí musíte vážit

Vypadá to, že se v jednu chvíli budou o hráčskou pozornost přetahovat dvě podobné hry – Surviving the Aftermath a Endzone: A World Apart. Obě patří do kategorie budovatelských strategií, v obou se snažíte vybudovat novou společnost po zániku světa. První jmenovaná je už pár měsíců v předběžném přístupu v Epic Games Storu, druhá se na své vypuštění do světa teprve chystá. Ale už teď umí zaujmout. celý článek