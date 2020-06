Bitva Achilla s Hektorem z Total War: Troy napravuje první dojem

8. 6. 2020 13:49 | autor: Aleš Smutný

Nebudu zapírat, že od svého oznámení ve mně A Total War Saga: Troy vyvolává ambivalentní pocity. Na jednu stranu mám rád klasické antické báje a Iliada je skvělé čtení. Na stranu druhou podle mě nejde o materiál na samostatnou hru ze série Total War, byť patří do série menších titulů s podtitulem „Saga“.

Popravdě, největší ranou mé důvěře bylo oznámení, že hra sice nebude „mytologická“, a tak tu nečekejte zásahy bohů, natož aby se přímo účastnili boje jako v Homérově díle. Jenže tu bude Minotauros (divoký náčelník banditů, který je ale dvakrát větší než lidé a rozhazuje vojáky na všechny strany), kentauři (lidská jízda, ovšem v době, kdy jízda prakticky neexistovala) a podobně.

Nicméně nové video (můžete si ho prohlédnout výše), které ukazuje první záběry z hraní, hodně vylepšuje můj skeptický pohled. Sice si pořád myslím, že by měla vzniknout Total War: Bronze Age, kde budou hrát roli Chetité, supervelmoci jako Asýrie nebo Egypt i okrajovější národy, jako jsou proto-Řekové. Ale dobrá, to chci jinou hru, než je Troy, která ve skutečnosti působí jako další experiment, který by mohl někam posunout celou sérii – a myslím to teď v dobrém.

Hned na začátku videa tvůrci potvrzují, že v téhle době opravdu kavalerie moc nebyla, a tak se víc zaměřili na pěchotu a její různé typy. Troy tak bude mít tři váhové kategorie pěšáků (lehká, střední a těžká), které určí jejich roli na bojišti.

Ta se bude lišit i podle dalších okolností. Aktuálně víme, že Trójané vedení Hektorem budou disponovat mnohem těžší pěchotou, která je dobře obrněná, ale zase se třeba znatelně zpomalí a vyčerpá v bahně, novém a důležitém typu terénu. Achillovy jednotky jsou naopak mobilnější, ale lehčeji obrněné.

Rozdíl mezi oběma stranami je vidět ve fázi, kdy se trojská garda střetne s tím nejlepším, co má Achilles k dispozici, jeho legendárními Myrmidony, a totálně je rozsekává. Což se změní ve chvíli, kdy se z vysoké trávy (další nový terén) vynoří schovaní egejští vrhači oštěpů a začnou je házet tam, kde Hektorova garda nemá masivní štíty – do zad.

Se sebezapřením musím uznat, že pokud se v Creative Assembly opravdu detailně zaměřili na rozdíly v různých typech pěchoty, může to s hratelností udělat hodně. Pokud pro Řeky bude hrát do karet vysoká mobilita, mohli bychom se dočkat pěchotních manévrů, které předchozí Total Wary, snad s výjimkou Warhammerů, neměly. Tím spíš, že bude důležité přepínat mezi výzbrojí, kterou jednotky mají.

Můžete mít velmi efektivní shock infantry z jinak lehce oděných kopiníků, samozřejmě pokud jim dáte štíty na záda, necháte je popadnout kopí obouruč a naběhnete s nimi do vřavy. Jen je nenechávejte moc dlouho trpět v následné mele, jinak vám z nich synové Tróji nadělají bifteky.

Klamné útoky by měly hrát velkou roli, podle zákulisních tamtamů třeba ve hře za Odyssea, který svou prohnanost zjevně přenese i na muže z Ithaky a bojiště kolem Tróji. Ostatně, na samotné hrdiny jsem zvědavý. Nevypadá to, že by měli plnit roli mašin na zabíjení z Warhammerů nebo Three Kingdoms, ale prostě půjde o silnější jednotky, které mají k dispozici mnoho schopností a z čínského Total Waru si vezmou možnost svádět souboje s jinými hrdiny.

Pořád je tu asi stovka otazníků, které mi při pohledu na A Total War Saga: Troy naskakují, ale konečně vidím i potenciál, který tahle hra má, především potenciál odlišit se od jiných titulů série a také zkusit vyvinout mechaniky, které by se promítly i do budoucích titulů od Creative Assembly.

Ano, moc rád bych vyškrtal mytologické jednotky, které si tvůrci zracionalizovali, ale pokud bude fungovat onen zbytek, tak to třeba otevře cestu právě pro ten velký Total War: Bronze Age. A navíc, první den na Epicu bude hra úplně zdarma, takže je to risk spíš pro vývojáře než pro hráče.