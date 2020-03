Anno 1800 slaví první narozeniny víkendem zdarma a další sezónou obsahu

Windows

- Video autor: Šárka Tmějová

Další rok podpory pro Anno 1800? Ano, je tomu tak. Nejnovější přídavek v populární sérii o budování vlastního městečka od svého loňského vydání prodal přes milion kopií, což Ubisoftu stačí na to, aby se mu obsahově věnoval i v letošním roce. S druhou sezónou se budete moct vrhnout na stavbu vlastního paláce, industrializaci farmaření a taky na výbojné expanze do Afriky.

První z letošních DLC pro Anno 1800 dorazí už za dva týdny, 24. března, spolu s bezplatným patchem, který mimo jiné bude řešit některá pokročilejší nastavení obtížnosti. V samotném přídavku Seat of Power si můžete postavit vlastní sídlo, které vám poskytne nějaké ty pasivní bonusy, a řídit z něj své politické směřování.

V létě se pak můžete těšit na zemědělské DLC Bright Harvest s traktory, které zvýší produktivitu vašich farem a přitom ušetří práci vašim farmářům. Efektivita je koneckonců pointa celé industrializace, no ne?

zdroj: UbiSoft

Ke konci roku se Anno 1800 dočká svého vůbec největšího přídavku s názvem Land of Lions. Vypravíte se v něm do Afriky a vyzkoušíte si, jaké to je, stavět město ne na zelené louce, ale ve vyprahlé poušti. Čekají na vás nové úkoly, budovy, výrobní řetězce i skupiny obyvatel. A také systém zavlažování, s nímž se snad zazelenají i ty nejsušší oblasti.

Tvůrci se zároveň dušují, že vaše aktivity na jižním kontinentu ovlivní i záležitosti zpátky v Evropě. Reagují tak na kritiku u jednoho z předchozích DLC, polárního The Passage, které dle hráčů nemělo příliš velký dopad na dění ve „starém světě“.

Pokud jste si budovatelskou strategii z období průmyslové revoluce ještě nevyzkoušeli, budete k tomu mít příležitost zdarma teď o víkendu. Anno 1800 si můžete k vyzkoušení na Uplay nebo na Epic Games Store stáhnout od čtvrtka 12. března a své strategické schopnosti testovat až do neděle 15. března. Samozřejmě je včetně season passů stále součástí předplatného Uplay+.