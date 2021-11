Začínáme s Farming Simulatorem: Tipy a triky pro nováčky

22. 11. 2021 17:59 | Téma | autor: Patrik Hajda

Milý čtenáři, už nějakou tu dobu pokukuješ po traktorech, ale bojíš se jisté komplikovanosti a nepřístupnosti Farming Simulatoru? Pak neměj strach, vyslyš pár mých rad a do rána z tebe bude mladý farmář na cestě k velikosti! Ale nebudu ti lhát. Začátky mohou být opravdu krušné. To je ovšem na celé téhle práci snad to úplně nejlepší.

Vůbec nepřemýšlej o tom, že bys skočil po nějakém starším díle ve slevě. Farming Simulator 22 je tím nejrealističtějším dílem série s nejhezčí zemědělskou technikou a nejpůsobivějšími možnostmi, takže začni u něj. Přestože je značně zastaralý, jak se dočteš v mé recenzi.

Hra ti sice sama nabízí snadný začátek s hotovou farmou plnou traktorů a nejrůznější zemědělské techniky, ale já tě vyzývám, ať přijmeš můj návrh. Zvol si třetí možnost, tedy začátek bez jakéhokoliv majetku, jen s kapitálem 300 tisíc eur a 200 tisíc k tomu v podobě půjčky. Jedině tak totiž zažiješ, jaká je farmařina dřina, jedině tak prožiješ ten nejslastnější pocit, když se z absolutního dna začnou pole na mapě ocitat pod tvým vlastnictvím, vozový park bobtná a produkty z tvých plodin se prodávají o sto šest.

Chceš, aby se ti to podařilo? Pak pozorně poslouchej mé rady. Jdeme na to!

zdroj: Vlastní foto autora

1. Pozor na to, jaké pole kupuješ

Pokud jsi přijal mou výzvu a začal na těžší obtížnost, pak tě jako první čeká nákup pole a základního vybavení. Dej si ale pozor, co na poli najdeš. Můžeš koupit již hotové pole bez osiva a pak nemusíš nic řešit. Můžeš koupit pozemek bez pole, což by ale znamenalo, že si ho musíš s pomocí pluhu vytvořit, pokud neplánuješ spíš chov dobytka či lesnictví. Nejpravděpodobnější je třetí varianta, tedy že koupíš pole, na kterém již něco roste.

V takovém případě si nejprve zjisti, o jakou jde plodinu a poraď se s kalendářem, kdy ji budeš moct sklidit. Na malinký problém si můžeš zadělat tím, že si koupíš pole třeba s kukuřicí, k jejímuž sklízení slouží speciální řezačka, a tedy výdaj navíc oproti běžnějším univerzálním nástavcům na obiloviny. Větším problémem by byla třeba bavlna a jiné plodiny vyžadující vlastní technologii. Nicméně i kdyby se ti to stalo, nemusíš hned vše potřebné kupovat, jak ti prozradí následující tip.

zdroj: Vlastní foto autora

2. Půjčuj si málo používané věci

Je sice velmi lákavé všechny ty nablýskané stroje vlastnit, ale z hlediska financí je to cesta do pekel. Proto se neboj si věci půjčovat. Kupříkladu pro sběr specifické plodiny jako kukuřice ti postačí vypůjčit si řezací nástavec kompatibilní s běžným kombajnem.

Pokud se nehodláš na kukuřici zaměřit, vypůjčení ti bohatě postačí, jen nesmíš zapomenout půjčenou věc vrátit, abys neplatil pronájem každý den. Vypůjčit se vyplatí cokoliv, u čeho víš, že to budeš používat ojediněle či si to chceš jen vyzkoušet, ale v takovém případě doporučuji spíš bod čtyři.

zdroj: Vlastní foto autora

3. Nekupuj nejdráž ani nejlevněji

Člověka logicky láká sáhnout po největším traktoru, ale na začátku je potřeba se krotit. Ovšem zase ne moc. Bohatě ti postačí malý traktor, nicméně chceš-li pracovat na poli, nekupuj ten nejlevnější, tedy nejslabší. Mohl bys mít výkonnostní problémy při orání a možná ani neutáhneš plnou vlečku sklizně, pokud se objeví kopeček.

Pro začátek se kromě traktoru hodí klidně nejlevnější vlečka, kultivátor, sečka, postřikovač a kombajn se správným nástavcem. Další věci už dokoupíš podle potřeby nebo si je vypůjčíš. Rovněž čas od času koukni do kategorie bazaru, díky které můžeš často za půlku koupit mnohem lepší věci. Jsou sice použité a opotřebované, ale jedině tímto způsobem se snadno dostaneš k pokročilejším technologiím.

zdroj: Vlastní foto autora

4. Zakázky jsou jako bonboniéra…

Když zrovna nemáš do čeho píchnout, tvá políčka jsou zoraná, pohnojená, zbavená plevele a plodina roste, můžeš se věnovat zakázkám. Je to skvělý způsob, jak si vyzkoušet nepřeberné možnosti hry, zjistit, jak některé úkony fungují a zda by tě mohlo bavit pěstování konkrétních plodin.

Stačí, když hned nepřijmeš zakázku, ale zvolíš možnost vypůjčit si na ni za zlomek běžného pronájmu odpovídající náčiní. Dostaneš se tak ke strojům, které stojí statisíce, a na vlastní kůži zažiješ náročnější práci, jako je sběr bavlny, brambor, cukrové řepy, vína či oliv. Hlavně tě nebudou mrzet chyby, které bys napáchal na svém poli. Hra ti je tady jednoduše nedovolí udělat, takže je to skvělý způsob, jak metodou pokus omyl přijít na kloub třeba tvorbě siláže.

zdroj: Vlastní foto autora

5. Vyhledávej zakázky se sklizní a prodejem

U zakázek ještě chvíli zůstaneme. Je to skvělý způsob, jak vyplnit čas při čekání na vlastní úrodu a zároveň z toho v začátcích mohou plynout zajímavé zisky. Pokud si pořídíš vlastní postřikovač, vyhlížej zakázky s hnojením polí. Sice musíš kupovat hnojivo, ale zakázka je rychle hotová a zvládneš jich i několik za den.

Osobně dávám přednost sklízecím zakázkám. Jsou sice velice pracné, ale mají tu výhodu, že vedle tučné odměny mohou skrývat dodatečný zisk. Zakázky bývají benevolentní. Nemusíš sklidit sto procent úrody a vše odvézt na prodejní místo. Ale jakmile ti cinkne vyhotovení zakázky, pokračuj v ní. Vše, co sklidíš navíc a prodáš, jde přímo do tvé kapsy.

zdroj: Vlastní foto autora

6. Zajisti si pasivní příjem

Čekání na první vlastní úrodu a plnění zakázek můžeš doplnit pasivním příjmem. Vyhni se včelařství, které je až příliš pracné a ne zas tak výnosné. Sáhni po největším skleníku, ideálně hned několika. Je to tvá první zkušenost s produkčním řetězem, jelikož abys mohl pěstovat rajčata, jahody a salát, potřebuješ vodu.

Voda je zdarma v řece či jiné vodní ploše, potřebuješ akorát koupit tažnou cisternu (v kategorii „zvířata“) a opatrně s ní nacouvat k vodě (najdi nějakou mělčinu, jinak by se mohlo stát, že slabší traktor plnou nádrž už nevytáhne). Skleníky jsou poté na několik měsíců bezstarostným příjmem tisíců eur, což se v začátcích jistě hodí a později jejich plodiny můžeš využívat k výrobě dalších produktů.

Jen nezapomeň nastavit u každé pěstované plodiny stav na „prodávání“. Není nic horšího než se muset ručně tahat do obchodu s „uskladňovanými“ paletami.

zdroj: Vlastní foto autora

7. Pečuj o svou úrodu

Jakmile se začneš starat o vlastní úrodu, neodbývej ji. Řiď se radami, které ti samo pole nabízí. Čas od času ho poorej a povápni, snaž se docílit 100 % pohnojení a 0 % plevelu (ještě než ti úroda vzroste, použij plečky, později postřik herbicidem). Tím vším si zajistíš bohatší úrodu, kterou můžeš ještě navýšit včelími úly v blízkosti polí.

zdroj: Vlastní foto autora

8. Neprodávej hned

Jakmile sklidíš své pole, nenech se zviklat vidinou prvního zisku. Daná plodina je v období sklizně pravděpodobně nejméně výnosná. Zauvažuj tedy nad pořízením sila a jejím uschování. V nabídce produktů vidíš aktuální ceny v podporovaných obchodech, ale můžeš si nechat zobrazit i graf s vývojem ceny a počkat na měsíc, kdy za svou úrodu dostaneš mnohem víc.

Také zvaž, zda si nenajmout vlak za 1 000 eur na jeden den. Pokud je cena daného produktu zásadně vyšší ve vedlejším městě, může se vlak vyplatit. Úrodu jednoduše vysypeš do nádražní sýpky, odtud ji přesypeš do vagónu a pak už jen stačí po kolejích opustit mapu.

Zpočátku na to sice nemáš peníze, ale později se rovněž vyplatí zvážit neprodávat samotnou úrodu, ale přetvořit ji v něco hodnotnějšího. Z obilí v mlýně uděláš mouku, z mouky v pekárně chléb. Každý z těchto produktů ti vynese víc než samotné obilí.

zdroj: Vlastní foto autora

9. Až to bude dávat smysl, využij pracanty

Zpočátku je lepší udělat si všechno sám. Jednak se tím nejlíp naučíš, jak věci fungují, jednak ti nebude ucházet zisk. Ale jakmile budeš mít trochu peněz nazbyt, neboj se zapojit nájemnou posilu. Pole za tebe může zorat umělá inteligence, která sice něco stojí, ale ty aspoň máš čas udělat další zakázku a vydělat další peníze.

Umělá inteligence je ale hrozně hloupá, takže jí zadávej jen ty nejjednodušší úkony, které tě nejméně baví a ujisti se, že v okolí pole není nic, o co by se mohla zaseknout. Platit flákače opravdu nechceš. Ale díky pracantům se z Farming Simulatoru 22 může stát příjemná idle hra.

Čas v ní v základu běží docela pomalu, a to i bez tvé přítomnosti (není pozastavený, ani když si procházíš různé nabídky). Proto, když si potřebuješ odběhnout, nemusíš hru vypínat, ale ze situace naopak těžit. Nech makat AIčko a jdi si dát sprchu, skoč si do obchodu či se podívej na další díl Clarksonovy farmy a až se vrátíš, bude třeba zpola hotovo.

zdroj: Vlastní foto autora

10. Dej si pozor na dopravu

Takový malý tip týkající se špatné umělé inteligence hry. Ostatní řidiči nemají ve zvyku respektovat silniční zákony. Značka „dej přednost v jízdě“ a „stop“ jim nic neříká. Takže když si to svištíš po hlavní a vidíš blížící se vůz z vedlejší cesty, je pravděpodobné, že ti to švihne pod kola a kvůli mizerné fyzice tě čeká výlet daleko mimo silnici.

zdroj: Vlastní foto autora

11. Zrychlíme

Protože jsem tě svými tipy připravil už o spoustu času, zakončím je tím, že zrychlíme. V základu Farming Simulator 22 běží na pětinásobné rychlosti skutečného času, která je ideální pro případy, kdy chceš stihnout obdělat pole se vším všudy a přihodit i nějakou tu zakázku.

Jenže třeba v zimě není moc co dělat, i zakázky jsou dost chudé. Proto neváhej a zrychli čas. Můžeš si nastavit až 120x zrychlení, kdy ti jeden herní den představující jeden herní měsíc uteče jako voda a už zase budeš mít co dělat.

Alternativou je pořízení statku, kde se můžeš okamžitě vyspat do dalšího dne, ale zrychlení času na rozdíl od statku nestojí žádné peníze (právě naopak, pokud máš skleníky z bodu šest, pak je zrychlení času dobrou cestou k našetření peněz třeba na ten statek).

zdroj: Vlastní foto autora

A to je všechno! Teď už nezbývá než popřát šťastné pěstování a držet palce, ať ti všechno roste přesně tak, jak sis to vysnil ve svých farmářských snech.