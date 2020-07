Xbox se na PlayStation 5 nedostane. Microsoft musí z ambiciózních plánů vycouvat

21. 7. 2020 16:42 | autor: Adam Homola

Není to tak dávno, co šéf Xboxu Phil Spencer mluvil o ambiciózních plánech s cílem dostat své služby na všechny platformy, kam to jen půjde. Ať už by to byl Xbox Live, Game Pass, nebo systém achievementů. Ideálně všechno dohromady. Čím víc platforem, tím větší potenciální zásah. Jenže to už neplatí, respektive se to, alespoň prozatím, netýká Sony a Nintenda.

Důvod pro takhle velkou názorovou otočku je prostý a vlastně pochopitelný: Sony ani Nintendo u sebe Microsoft nechtějí. Tedy ne v takové míře, v jaké by si to Spencer představoval. Ten by na jiných platformách rád viděl „plnohodnotný xboxový zážitek“ – konkrétně celou komunitu přátel na Live, veškerý systém achievementů, celou knihovnu first party her, Game Pass a vše, co s ním souvisí. A rád by nad tím vším měl plnou kontrolu.

Jenže to konkurenčním platformám nevoní. „Ostatní kompetitivní platformy nemají příliš velký zájem mít na svém hardwaru kompletní služby Xboxu,” řekl Spencer v rozhovoru pro GameStar.

Překvapující to popravdě není a divil bych se, kdyby z toho byl sám Spencer v šoku. Každopádně to nic nemění na tom, že teď musí měnit plány. A že Minecraft, který funguje na prakticky všech platformách, zůstane výjimkou. Na Switchi ani na PlayStationu 5 tak aplikaci Xboxu a na ni navázané služby Microsoftu neuvidíme, minimálně ne v dohledné době.

Pro Microsoft samozřejmě dává smysl dostat svoje služby, kamkoliv to jen půjde, klidně i na PlayStation. Microsoft se v posledních letech očividně vydává jiným směrem než konkurence a jako jediný z velké trojice nebude mít pro svoji novou konzoli žádné vyloženě exkluzivní hry, minimálně po dobu několika let. A když už se vzdáte exkluzivit, proč rovnou nedostat své služby na konkurenční platformy?

Jenže Sony a Nintendo si chtějí udržovat, budovat a rozšiřovat svůj vlastní ekosystém služeb a zákazníky za každou cenu držet v něm. Ostatně takhle to do jisté míry funguje i na některých neherních platformách.

Spencer si každopádně už před časem uvědomoval, že to nebude tak jednoduché a že to nepůjde hned. Pro Microsoft to tak může i nadále zůstat jako jeden z potenciálních dlouhodobých cílů a kdo ví, třeba i Sony přehodnotí plány a za několik let PlayStation 5 „otevře“ konkurenci. Prozatím se tak ale neděje, a jestli se víc osvědčí přístup Sony, nebo Microsoftu, uvidíme až za několik let.