Wasteland 3 – tipy a triky do začátku

8. 9. 2020 17:00 | Téma | autor: Pavel Makal

Wasteland 3 je obrovská hra a součástí jejího kouzla je i to, že si coloradskou zasněženou radioaktivní pustinu užijete pěkně na vlastní pěst a přijdete na všechny její zákonitosti. Přesto vám možná přijde vhod pár rad do začátku, které vám mohou ušetřit nějaké ty starosti a pomoci v tom, aby vaše pouť byla co nejhladší.

1) Vytvořte si vlastní postavy! Ačkoli vám hra nabídne předpřipravené varianty hlavních hrdinů, investujte svůj čas a vytvořte si vlastní bijce. Jednak díky tomu máte plně pod kontrolou každou drobnou nuanci, jednak si samozřejmě k postavám, které jste si pojmenovali a vzhledově upravili, vytvoříte hned od začátku mnohem silnější vztah. Totéž ostatně platí i o dalších brancích, kterými budete posléze moci rozšířit své řady. Správa rekrutů sice nabídne množství zajímavých adeptů, vlastní tvorba ale rozhodně předčí každého z nich.

zdroj: Archiv

2) V návaznosti na první bod také platí, že byste měli svůj tým vybavit co nejpestřejší paletou schopností, aby vás žádná situace nepřekvapila. Kromě obligátních zbraňových skillů určitě nevynechejte páčení zámků, Leadership, který přidává pasivní bonusy, a taky obchodování nebo vysloveně řečnické schopnosti, jako je Hard Ass nebo Kiss Ass. Vhod ovšem přijdou i modifikace zbraní a zbroje. Šest členů party je tak akorát na to, abyste dokázali rozumně obsáhnout vše potřebné.

3) Zbraně jsou vždy až na prvním místě. Dbejte na to, aby ve vaší skupině byly dobře rozdělené role a specializace na jednotlivé druhy vybavení. I na první pohled slabé ruční pistole a revolvery umějí v rukou odborníka napáchat značnou paseku, navíc mají nejmenší nároky na počet akčních bodů. Specialista na těžké zbraně vám s plamenomety a raketomety ušetří hodně starostí, odstřelovači mě několikrát dostali ze zdánlivě bezvýchodné situace. Nebojte se využívat různé speciální útoky, odemykejte perky, které vám poskytnou důležité bonusy a hodně experimentujte, právě v tom tkví koření hratelnosti. Zároveň dávejte dobrý pozor na stav munice, ve světě jí moc nenajdete a není nic horšího, než když vám uprostřed vleklé bitvy dojde.

4) Dobře poslouchejte při rozhovorech, a pokud dostanete pocit, že splnění nějakého úkolu či vyřešení situace může mít omezený časový limit, raději neváhejte a pusťte se do něj hned, ať si k němu navždy neuzavřete cestu.

5) Nepodceňujte kvalitu vybavení, prozkoumávejte obchody a šetřete na co nejlepší věci. Zároveň také nezapomínejte na modifikace, a to jak pro zbraně, tak pro zbroj. Možná vás až překvapí, jak velký rozdíl mohou znamenat.

6) Starejte se o svůj Kodiak! I on si zaslouží různá vylepšení, odmění se vám větší výdrží a v boji vás nenechá na holičkách. Nezapomínejte na to, že bez patřičného vylepšení neprojedete zamořenými oblastmi, ať nemusíte zbytečně nahrávat pozici.

zdroj: inXile Entertainment

7) Mapa Colorada je k plná náhodných setkání. Někdy narazíte na opuštěný tábor, který můžete vyloupit, případně v něm ošetřit nasbírané rány, jindy třeba na domov rodiny přeživších, kteří s vámi budou jednat podle toho, jakou má vaše skupina pověst. Tak či tak se ale určitě vyplatí mít oči na stopkách a sledovat, zda se ve vašem okolí nenachází něco zajímavého.

8) Šetřete si skill booky. Vzácné knihy, které umějí přidat bod ke konkrétní schopnosti, nemá smysl vyplýtvat na nižších úrovních, je lepší počkat, až budou další úrovně stát větší počet bodů dovedností.

9) Hledejte strašidelné panenky! Vzpomínáte si na bobble-heady z novějších Falloutů? Wasteland má vlastní variantu s odpudivými panenkami, které stačí mít v inventáři a dostáváte od nich pasivní bonusy, které jsou v mnoha případech VELMI vítané.

10) Dávejte si pozor, na koho útočíte, respektive koho může váš útok zasáhnout. Pokud v zápalu boje spolu s protivníkem pokropíte i spřátelené postavy, jejich náklonnost vůči vám okamžitě končí a bohužel jim nevymluvíte, že jste to neudělali schválně. Platí to zejména pro používání brokovnic či plamenometů v uzavřených prostorách.

11) Ukládejte, ukládejte, ukládejte. Jednak se vám může stát, že v líté holomajzně přijdete o svého oblíbence (což samozřejmě nechcete), případně učiníte rozhodnutí, kterého okamžitě zalitujete, jednak má Wasteland (aspoň na Xboxu) nepříjemné sklony padat v ten nejnevhodnější okamžik.

12) Prozkoumávejte okolí! Některé trezory či jiné schránky s kořistí jsou v prostředí velmi špatně viditelné a s ohledem na to, že peněz ani proviantu není nikdy dost, rozhodně je nechcete nechat nevypleněné.

13) Drogy a alkohol jsou samozřejmě špatné a nikdo by je (nikomu) neměl brát. Ve hře to ale tak úplně neplatí a obojí vám může poskytnout zajímavé bonusy. Jen si dejte pozor na negativní vlivy, které s konzumací návykových látek souvisejí. A to platí i ve skutečném životě!

14) Plížení má smysl. Někdy se vyplatí vyslat tichošlápka jednotky na záškodnickou akci a proklouznout pod očima nepřátel bez toho, aby si vás vůbec všimli. Pokud nejste úplně ve formě, v zásobníku chrastí poslední náboj a lékárničku jste pár dní neviděli, není ostuda se vyhnout přímé konfrontaci!

15) Nelitujte, když se vám něco nepovede podle představ a nemáte zrovna vhodně uloženou pozici (protože jste neposlechli radu číslo 11). Wasteland 3 je neuvěřitelně spletitý a k úspěchu nevede jen jedna cesta. Z lecjaké šlamastyky se dá vybruslit, užívejte si variabilitu možností pomozte arizonským rangerům k jejich cíli!