Jak hodnotí ve světě – Wasteland 3

27. 8. 2020 10:31 | Téma | autor: Redakce Games.cz

V noci ze čtvrtka na pátek ve 2 hodiny ráno vyjde Wasteland 3, pokračování ve výsledku povedeného návratu legendárního postapo RPG, ze kterého se v devadesátých letech minulého století zrodil Fallout.

Dobrou zprávou je, že nás podle všeho čeká opravdu povedené dobrodružství. Souhrnné hodnocení na Metacriticu se zastavilo na hodně slušných 86 bodech, což jednoznačně vybízí ke koupi. Přečtěte si ale i některé výroky vytažené ze zahraničních recenzí, ať víte, proč za to Wasteland 3 stojí.

„Svéhlavě podivné zasazení v předvídatelném, ale zábavném oldschoolovém RPG, které je tak akorát zjednodušené.“

„Wasteland 3 je ve většině oblastí značným vylepšením oproti svému předchůdci. A nejenom to. Je to zároveň nejlepší postapokalyptické CRPG, které jsem hrál od dob Fallout: New Vegas a jedno z těch lepších RPG za dlouhou dobu.“

„Wasteland 3 obsahuje vše, co náleží těm nejlepším RPG hrám: poutavý příběh poháněný excelentním scénářem, přesvědčivé postavy, tunu možností přizpůsobení a hluboký, taktický soubojový systém, který působí i po desítkách hodin stále svěžím dojmem. Ale především obsahuje živoucí svět, který reaguje na činy hráče a mění se na základě hráčových rozhodnutí, čímž zajišťuje role-playing zážitek toho nejvyššího stupně, kterým se může pochlubit jen minimum her.“

„Ponuré postavy, hluboký systém RPG a pohlcující soubojový systém zasazený do nespoutané apokalypsy – poslední dílo studia inXile Entertainment byste neměli minout.“

„Wasteland 3 nepřináší mnoho nového jak v oblasti CRPG, tak v oblasti postapokalyptické fikce. Ale je to fantasticky zpracované RPG, které hráče odměňuje od začátku do konce.“

„Pokud jste velkými fanoušky původních Wastelandů nebo obecně fanoušky RPG, pak vám vřele doporučuji, abyste Wasteland 3 dali šanci. Vlastně neexistuje důvod, proč byste neměli. Otevřenost světa a možnosti vašich rozhodnutí vám dávají plnou kontrolu nad tím, co se stane v příběhu, a nastavují laťku všem budoucím hrám, které budou chtít docílit stejné imerze a vyprávění.“

„Fanoušci prvních Falloutů, vracející se Desert Rangeři toužící po novém dobrodružství a nováčci žánru pátrající po vstupní hře nemají v případě Wasteland 3 jediný důvod váhat.“

Eurogamer – Doporučeno

„Wasteland 3 má vše, co od RPG ze staré školy očekáváte: vývoj postav, zaměření na jejich buildy, možnosti přístupné pouze po skill checku, tahový týmový souboj, všechny ty dobré věci. A je to dobré. Ale co si skutečně užívám, je svět, atmosféra, hudba (ta hudba je prostě brilantní!), postavy, jejich dialogy a dabing. InXile odvedli výbornou práci s vykreslením pustiny a její atmosférou. Je to ten typ Falloutu, který mi chyběl. Ten, který má úžasný „koloběh života“.“

zdroj: Microsoft