Všechno, co víme o The Last of Us: Part II

- Datum vydání Autor: Šárka Tmějová

Mysleli jste si, že jaro příštího roku bude tak nabité hrami, až nebudete vědět, kam dřív skočit? Nejspíš to nakonec nebude zas tak horké. The Last of Us: Part 2 sice své únorové datum vydání oznámilo před měsícem, už teď ale v Naughty Dog vědí, že ho nestihnou. Včas nevyjdou ani Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine nebo Gods and Monsters od Ubisoftu. celý článek