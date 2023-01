Vše, co víme o Hogwarts Legacy

5. 1. 2023 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Odklady zmítané čarodějnické RPG Hogwarts Legacy už je snad definitivně za rohem. Všichni se na něj těšíme, jsme nesmírně zvědaví na další výlet do Bradavic, tak si pojďme shrnout, co všechno o nové hře ze světa Harryho Pottera vlastně víme!

Datum vydání a platformy

Na Hogwarts Legacy čekáme už poměrně dlouho a tvůrci se ještě k tomu rozhodli nás několikrát napínat odklady. Aktuálně se počítá s následujícími daty vydání, která se liší platformu od platformy.

10. února 2023: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

4. dubna 2023: PlayStation 4, Xbox One

25. července 2023: Switch

zdroj: WB Games

Zasazení

Hogwarts Legacy se odehrává v 19. století, tedy dávno předtím, než chodbami bradavického hradu kráčela naprostá většina postav, které znáte z knih a filmů. Přesto tu narazíte na povědomé tváře třeba mezi duchy a nebude chybět několikero ikonických míst, která se v průběhu staletí nijak zásadně nezměnila.

Zajímavá bude vaše vlastní postava. Nezačnete totiž v 11 letech a neprojdete si prvním ročníkem. Bude vám už 15 let a objevíte v sobě vzácný dar, který vám umožňuje ovládat starodávné magické umění. Jste zároveň klíčem k možnému zničení kouzelnického světa.

Exkluzivita

Hra jako taková není exkluzivní žádné platformě, a to ani časově (když pomineme pozdější vydání na starších konzolích, které je ale způsobené nutnou optimalizací hry na méně výkonné systémy). Přesto se majitelé PlayStationu mohou dostat k exkluzivnímu obsahu.

Pokud si Hogwarts Legacy předobjednáte na PlayStationu, získáte navíc návod na lektvar Felix Felicis (tekuté štěstí) a nový quest Haunted Hogsmeade Shop, díky němuž prožijete duchařské dobrodružství a stanete se majiteli obchůdku v Prasinkách.

Naštěstí ale bylo potvrzeno, že všechny exkluzivity PlayStationu platí jen po jeden rok, takže v únoru roku 2024 se zpřístupní i na ostatních platformách.

zdroj: PlayStation

Hudba

Pokud máte nakoukanou filmovou sérii Harryho Pottera, pak si pravděpodobně libujete i v jejím soundtracku, který je s díly neodmyslitelně spjatý a už jen při jeho poslechu vyplavávají vzpomínky na nejrůznější scény.

Hudbu pro Hogwarts Legacy sice neskládá brilantní John Williams, ale tvůrci se netají tím, že se při tvorbě herního soundtracku inspirovali filmy. V jistém bodě se snažili vyloženě přiblížit jedné ikonické znělce, ale zároveň se snaží přijít s něčím svým, stále však jednoznačně magickým. Více v samostatném článku.

zdroj: Warner Bros.

Editor postavy

V moderní hře s otevřeným světem je prakticky nemyslitelné nemít možnost si postavu přizpůsobit na míru svým preferencím. Proto v Hogwarts Legacy nebude chybět editor postavy, který vám umožní upravit nejrůznější prvky těla, přičemž hlas není vázaný na pohlaví, a otevírá tak cestu k trans kouzelníkům.

Zároveň nebude chybět možnost upravovat postavu i v průběhu hry včetně nacházení nových doplňků šatníku, abyste nemuseli celou dobu běhat v jednom ošuntělém plášti.

Otevřený svět a souboje

V jedné z posledních ukázek ze hry nám tvůrci konečně ukázali něco z otevřeného světa za hranicemi bradavického hradu, kde se prezentovalo svobodné poletování na koštěti i hipogryfovi, návštěva Zapovězeného lesa, Prasinek a hostince U tří košťat a mnoho dalšího.

Ať už v hradu v cvičných arénách, nebo venku v nebezpečné divočině na vás budou čekat kouzelnické souboje. V nich budete po nepřátelích metat jedno kouzlo za druhým, budete na ně sesílat Wingardium Leviosa a v bezvládném, poletujícím stavu je počastujete další sprškou magie, přičemž nebude chybět ani možnost metat kolem se volně povalující předměty a uchylovat se ke kotoulům, kdykoliv se nějaké nepřátelské kouzlo vydá vaším směrem.

zdroj: WB Games

Koleje

Ve hře si sami vyberete, za jakou ze čtyř známých kolejí chcete hrát. Jistě, správně by to měl udělat Moudrý klobouk při náboru do prvního ročníku, ale dát možnost této volby přímo hráči má v RPGčku přece jen přednost před lpěním na zákonitostech kouzelnického světa.

Tvůrci dokonce připravili sérii čtyř videí, každé zasvěcené prohlídce společenských místností daných kolejí. Můžete se tak podívat, jak to vypadá ve společenské místnosti Nebelvíru, Mrzimoru, Havraspáru i Zmijozelu.

zdroj: WB Games

Magie

Ve hře si časem odemknete dvě desítky různých kouzel, z nichž některá jsou bojová a jiná situační. Tvůrci jich mnoho neukázali, aby vás nepřipravili o překvapení, ale potvrdili například přítomnost kouzla Revelio, které vám vyjeví tajemství ve vaší blízkosti.

V Hogwarts Legacy vám zároveň nikdo nebude bránit v ušpinění rukou. Příběh vás seznámí se studentem Sebastianem Sallowem ze zmijozelské koleje, v jehož úkolové lince budete mít možnost poddat se kouzlům, která se nepromíjejí. Je jen na vás, zda si užití kletby Cruciatus vyloženě užijete, použijete ji pod záminkou vyššího dobra, nebo se zachováte tak, jak by se zachovali původní hrdinové.

Edice a předobjednávkové bonusy

Hogwarts Legacy je možné předobjednávat ve třech různých edicích, s nimiž se pojí různé předobjednávkové bonusy. Na všech platformách dostanete ke standardní edici vedle základní hry navíc hipogryfa Onyxe coby řiditelného mounta a pouze na PlayStationu 5 recept na lektvar Felix Felicis a úkol Haunted Hogsmeade Shop (viz „Exkluzivita“ výše).

Deluxe edice obsahuje vše výše řečené plus přístup ke hře tři dny před vydáním v případě PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S a DLC Dark Arts obsahující dalšího mounta testrála, kosmetickou sadu černé magie, stylizovanou bojovou arénu a čapku.

Vrcholná sběratelská edice obsahuje vše výše řečené a navíc kosmetické DLC s kabátem, steelbook a fyzickou sošku, která má podobu otevřené knihy, nad níž můžete nechat levitovat kouzelnickou hůlku.