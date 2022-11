Hogwarts Legacy ukázalo editor postav a úvod do kouzelnických soubojů

11. 11. 2022 19:55 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vydání kouzelnického RPG Hogwarts Legacy se blíží a tvůrci z WB Games společně s Avalanche Software dnes večer ve více než 45minutovém přenosu ukázali další části hry, na které jste možná zvědaví.

Patří mezi ně editor postav, kde si můžete vybrat z přednastavených možností, ale také si stvořit kouzelníka nebo čarodějku dle vlastního vkusu, od základních věcí, jako je barva kůže nebo tvar obličeje, přes účesy až po různé jizvy, pihy či huňatost obočí. Upravit si můžete také výšku hlasu. Při tvorbě postavy si rovnou vyberete i obtížnost, stupně výzvy jsou celkem čtyři a ovlivní především, jak náročné budou souboje.

zdroj: WB Games

Některé vzhledové aspekty si budete moct upravit i během hraní - zejména oblečení a doplňky lze nacházet v průběhu svého studia a průzkumu čarodějnického světa. Změnit si můžete třeba i účes.

Tvůrci také vůbec poprvé ukázali ovládací schéma. Během hry půjde odemknout 20 různých kouzel, které jde na gamepadu umístit do jakýchsi zkratek, abyste je měli vždy při ruce. Při hůlce? Na konkrétní seznam si budete muset počkat, protože by podle autorů byl plný spoilerů. Mezi zkratkovými čtveřicemi nicméně půjde rychle přepínat, a tak byste teoreticky měli mít rychlý přístup rovnou k šestnácti kouzlům. Otázka je, jestli to v zápalu boje nebude poněkud chaotické, ale uvidíme.

Kromě těchto kleteb, mezi nimiž můžete mít favority a vybírat, disponují bradavičtí studenti i dalšími nezbytnými kouzly, která jsou buď velmi kontextově specifická, anebo je budete využívat hodně často. Druhý případ je kupříkladu kouzlo Revelio vyjevující tajemství, které si vysloužilo dedikované tlačítko na d-padu.

Kromě kouzel se nachomýtnete i k různým magickým artefaktům a předmětům, takže se nebudete muset spoléhat čistě na svou hůlkovou magii.

V průběhu streamu tvůrci zmínili také palčivé téma, kdy se v Hogwarts Legacy ujmete patnáctileté čarodějky či kouzelníka, i když se do Bradavic zpravidla nastupuje v jedenácti. Abyste dohnali ostatní studenty, dostanete od Ministerstva kouzel speciálního knižního průvodce, který vám ve světě odhalí místa, kde se můžete naučit něco nového a zároveň je plná výzev, co ve škole můžete plnit.

Na závěr došlo na dlouhatánskou procházku Bradavicemi v kůži mrzimorského studenta a je z ní evidentní, jak megalomanský projekt Hogwarts Legacy je, kolik různých tajemství a nepovinných úkolů se v hradu ukrývá, ať už je to hledání klíčů, anebo ukradených tchoříčků. Vývojáři se nicméně dušují, že byste se v něm neměli ztrácet. Tedy minimálně potom, co v něm strávíte několik hodin, počáteční zmatenost prý k nováčkům patří, včetně toho, že se chytíte do Protivových pastí.

Trochu hůř než nádherný Bradavický hrad pořád působí animace postav, respektive jejich mimika v rozhovorech. Do tragédie z Mass Effectu Andromedy má daleko, ale v porovnání s detailním prostředím poněkud bije do očí.

Dialogový systém pak vypadá poměrně standardně, přičemž zřejmě budete mít dost prostoru dát průchod své osobnosti - namyšlený zmijozelský student asi nebude tak nakloněný pomáhat ostatním studentům, pokud z toho něco nekápne i jemu.

Osobnost vaší postavy ovlivní i aktivity, kterým se budete moct věnovat, stejně jako na ně mají vliv kouzla, která umíte. Obsah se tedy v průběhu školního roku bude odemykat postupně a svědomitý šprt bude dostávat trochu jiné příležitosti než taková uličnice, která zapomíná psát eseje a na hodiny chodí zásadně pozdě.

Samotné hodiny čar a kouzel jsou nepovinnými vedlejšími úkoly, kde ale můžete pilovat jednotlivá kouzla a také plnit různá zadání pro jednotlivé vyučující, za něž můžete obdržet další odměny. Kvůli dynamickému střídání dne a noci by totiž školní docházka mohla být poněkud frustrující, a tak tvůrci od dochvilnosti upustili.

Podobně to bude se soutěží o školní pohár, do níž v knižní předloze bradavičtí studenti sbírají body. To sice budete nějakým způsobem dělat taky, ale v tomto případě nebude pohár ústředním herním mechanismem, nýbrž součástí vyprávění.

Vývojáři dostali od fanoušků zpětnou vazbu, že v minulosti ukázali málo sov, a tak předvedli rovnou sovinec. Ukázku z hraní nicméně zakončili v hodinové věži, kde sídlí tajný soubojnický klub. Tady využijete výše zmíněné seznamy zkratek pro kouzla. Ta jsou rozřazená do barevných skupin s odpovídajícími štíty, které jsou zároveň nápovědou, jakou kletbu máte na nepřátele použít. Nepřátelské útoky můžete odrážet, a pokud se vám to povede, často protivníka rovnou ochromíte.

Proběhlý stream navíc není tím posledním, který nás před vydáním hry čeká. V příštím vysílání bychom se dle náznaků měli vydat na hranice bradavických pozemků, do širého kouzelnického světa.

Hogwarts Legacy vychází 10. února 2023 pro PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One. Později by mělo dorazit také na Switch.