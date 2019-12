Vatikánské servery Minecraftu jsou přetížené a pod DDoS útoky

Windows Xbox 360

AKTUALIZOVÁNO - Téma autor: Šárka Tmějová

Aktualizace: O nově otevřený katolický server pro Minecraft je evidentně větší zájem, než kdokoliv čekal. Tedy kdokoliv, kdo nerozumí internetu a jeho smyslu pro humor. Snaha Vatikánu stvořit pro hráče méně toxické prostředí, kde by mohli utvářet hodnotná prostředí a dát průchod své kreativitě, se setkala v první řadě s enormním nasazením trollů.

Otec Robert R. Ballecer na svém Twitteru napsal: „Dívám se do záznamů z testovacího serveru a zdá se, že je tu hrstka lidí, kteří se neustále připojují a odpojují, aby zaplnili místo a server shodili. Zajímavé…“ Čímž v podstatě laicky popsal DDoS útok. Jenže ani potom, co trolly tahle zábava přestala bavit, se server neukázal jako ten nejstabilnější.

Kvůli poměrně vysoké mediální pozornosti poptávka výrazně překročila nabídku a minecraftový server s božským dozorem si chce zkrátka vyzkoušet příliš mnoho lidí, takže se může stát, že na vás prostě zrovna nebude místo. Ale u zpovědi si taky občas musíte vystát frontu, takže trpělivost přináší růže a rozhřešení, či jak se to říká.

Původní zpráva (2. 12. 2019, 11:18): Robert Ballecer začal svou kariéru coby technologický konzultant v Silicon Valley a životní cesta ho následně zavedla na dráhu katolického kněze. V plnění svého poslání se rozhodl tyhle dvě zdánlivě nesourodé vášně propojit a teď s posvěcením církve zakládá ve Vatikánu server, kde se hráči budou moct oddávat Minecraftu komunitně a bez toxicity.

Otec Robert R. Ballecer z Tovaryšstva Ježíšova na svém Twitteru, kde se mimo jiné nazývá digitálním jezuitou, v září zveřejnil anketu. V ní si hráči mohli vybrat, pro kterou hru by měl ve Vatikánu založit komunitně zaměřený a netoxický server jako první. V hlasování s 64 % suverénně zvítězil Minecraft, který předstihl Rust, ARK i Team Fortress 2 (což je minimálně za mě promarněný potenciál, protože takový pyro se svatým ohněm… no nic).

Boží mlýny v tomto případě ani nemlely pomalu. Máme tu prosinec a Vatikán oficiálně otevírá svůj první herní server, kde hráči mohou vyjadřovat svou kreativitu a seznamovat se. „Seznamování je ta nejdůležitější část. Není to o technologiích, vlastně to není ani o hraní. Chceme lidi svádět dohromady, možná se některé z těch digitálních vztahů přesunou i do reálného světa,“ tvrdí Ballecer.

Podle soukromé římské agentury Rome Reports, která se specializuje na dění kolem papeže a Vatikánu, je otec Robert důkazem, že i syn nebo dcera víry mohou být experty v oblasti technologie, medicíny či dalších, pro katolické kněze neobvyklých odvětvích.

„Zpočátku byli lidé velmi váhaví – viděli chlápka v kolárku, který mluví o nejnovějších nabídkách od Googlu nebo o tom, jak fungují optická vlákna pod Atlantikem a moc to nechápali, říkali: ‚Moment, tyhle dvě věci k sobě vůbec nejdou.‘ Ale po čase si začali uvědomovat: ‚Dobře, asi ví, o čem mluví. Jenom je to zároveň taky kněz.‘ A nakonec, tohle byla ta služba, o kterou jsem se snažil,“ popsal Ballecer úskalí spojení církve a technologie.

Zároveň se vyjádřil v tom smyslu, že by se katolická církev měla více snažit využívat moderních technologií, protože jde o ideální způsob, jak se v dnešní době spojit s lidmi kdekoliv na světě. Pokud po něčem takovém toužíte, můžete v této chvíli využít právě minecraftového serveru, který naleznete na adrese minecraft.digitaljesuit.com.