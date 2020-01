Valve v žádném případě nedělá na Left 4 Dead 3

A z mrtvých rozhodně vstávat nehodlá. „Ano, všímáme si těchto spekulací. S něčím ohledně Left 4 Dead jsme si hráli před pár lety. V této chvíli ale na ničem kolem značky L4D nepracujeme, a to už několik let,“ řeklo Valve serveru IGN. „Několik lidí se baví vytvářením falešných zpráv, aby upoutali pozornost komunity a médií. Ale na novém L4D teď opravdu neděláme.“

Podle kanálu Valve News Network se studio kolem Left 4 Dead 3 začalo motat kolem konce roku 2011 nebo začátku toho následujícího, vývoj projektu byl ale ukončen v únoru 2017. Podle tvůrce kanálu všechny ve Valve překvapilo nadšení, kterého se dostalo Half-Life: Alyx a má teď v plánu se víc soustředit na platformy s virtuální realitou, což by prý mohla být ideální příležitost se k Left 4 Dead znovu vrátit.

Kanál kromě toho vydal také video s patnácti rendery zombíků, které ovšem pocházejí z doby ještě před zrušením Left 4 Dead 3. Jejich autorem je podle Valve News Network designér potvor pro Half-Life, Ted Backman, a rendery vznikly už v roce 2012.

Ukázalo se, že dokonce i čínský prezident HTC Vive, Alvin Wang Graylin, čerpal z čistých spekulací a snů fanoušků.

As a huge fan of Valve & their properties, I was giving example that titles like HL Alyx/Left 4 Dead could be the types of titles that would really move the needle in consumer VR. This was just speculation on my part. I apologize to fans who may have mistook this as confirmation.