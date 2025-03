Únorové recenze na Games.cz: Český středověk, civilizace i muzea

28. 2. 2025 14:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Je únor nejlepší měsíc letošního roku? Čistě objektivně samozřejmě těžko můžeme soudit, ale pro některé máloco už letos překoná vydání fantastického Kingdom Come: Deliverance 2. Nejkratší měsíc v roce toho ale přinesl mnohem víc – třeba vymodlené pokračování tahovky Civilization VII, výbornou asijskou akci Monster Hunter Wilds, budovatelský relax Two Point Museum, ale i PC porty playstationových exkluzivit Final Fantasy VII Rebirth a Spider-Man 2. Devítek se urodilo požehnaně.

„Obrovské změny jsou v Civilization VII bez výjimky ku prospěchu. Legendární tahovka je zábavná, návyková, plná nových a skvělých nápadů v čele se změnou národů během hraní. Dostanete desítky a stovky hodin fantasticky strategické zábavy. Jen je škoda, že některé zásadní mechanismy do hry zjevně přibydou až v rozšířeních,“ soudí v recenzi legendrání tahovky Jakub Malchárek.





zdroj: Vlastní

„Takhle má vypadat pokračování. Pár šmouh by se našlo, ale jinak je nové Jindrovo dobrodružství větší, kvalitnější, promyšlenější a lepší. Není nad čím váhat,“ vysekl českému RPG poklonu Honza Slavík.

zdroj: Vlastní

„Jako přes kopírák. Sniper Elite: Resistance nepřináší absolutně nic nového a zachraňuje jej jen fantastický invazní multiplayer. Doporučit lze pouze velkým fanouškům série, milovníkům stealthu a těm, kteří si dlouho nezastřelili nějakého nácka,“ hodnotí více téhož samého odstřelovačského Jakub Malchárek.

zdroj: Rebellion

„Synduality: Echo of Ada klame tělem. I když se tváří nově, tak nenabízí zhola nic zajímavého. Nuda, šeď a frustrace z neexistujícího vybalancování jednotlivých biomů. To vše v doprovodu unylého craftingu, který si neváží vašeho času. Hry s mechy mám rád, ale taky mám rád, když mají hry smysl. A ten Synduality zcela ztrácí,“ vyčiňuje ve své recenzi Zbyněk Povolný.

zdroj: Bandai Namco

„Final Fantasy VII Rebirth je skvělé JRPG, které nedělá ostudu legendárnímu originálu. Tahle úchvatná cesta sice umí občas ztratit dech, ale jen aby vás během dalších okamžiků zase přikovala k židli. Lineární příběh doplňuje skvělý otevřený svět plný zábavných aktivit, které vdechnou vaší družině i celému světu život. Jako bonus se jedná o kvalitní port bez technických obtíží, který vám dá hromadu možností nastavení a způsobů, jak si celý zážitek přizpůsobit,“ říká o portu jedné z nejlepších her loňska Michal Krupička.

zdroj: Square Enix

„Kompaktnější RPG zasazené do světa Pillars of Eternity ze sebe nikdy neodloupne nálepku generičnosti. Zajímavý dynamický soubojový systém brzdí systém upgradování výbavy, které zamezuje experimentování, a vyprávění postrádá hloubku, emoce či aspoň náznak epičnosti. Kdesi v hlubinách The Living Lands se krčí příslib, který se ale nikdy nerozvine ve výjimečný zážitek,“ nenechává na průměrném RPG od Obsidianu nit suchou Šárka Tmějová.

zdroj: Obsidian Entertainment

„Opatrná sázka na superhrdinskou jistotu, která by ale dokázala dobře zabavit díky řemeslně kvalitní hratelnosti. Technický stav počítačového portu je nicméně tristní a hra je na PC v současné chvíli prostě a dobře rozbitá,“ kritizuje port superhrdinské akce Jan Slavík.

zdroj: Insomniac

„Velmi zábavné, ovšem také velmi střelené dobrodružství ve staronových havajských kulisách. Ani tentokrát autoři nešlápli vedle, jen se musíte připravit na spoustu přehánění, bizáru a humoru zvláštního i na poměry téhle série,“ říká v recenzi japonského bizáru Aleš Smutný.

zdroj: Ryu ga Gotoku

„Zběsilá jízda, ve které bojujete s nápaditými přerostlými bestiemi. Monster Hunter Wilds opět vybrušují hratelnost o kousíček blíž k dokonalosti. Příběh sice působí trochu do počtu, ale epické souboje s divokými monstry jsou dechberoucí a bezkonkurenční,“ chválí nový díl populární série Jakub Malchárek.

zdroj: Capcom

„Two Point Museum je návyková směs kreativního budování a kurátorství, manažerských výzev i břitkého britského humoru. Občas sice klopýtne v tempu, ale když se do ní ponoříte, zapomenete na čas – a možná i na realitu,“ vychvaluje muzejní stavitelství Šárka Tmějová.

zdroj: Sega

„Eternal Strands se sice povedly, ale i přes nepopiratelnou zábavnost se jim nedaří přijít s něčím výjimečným. V rámci pěti aktů vás nechají šplhat po velkých monstrech, hrát si s epickou magií a vyrábět pohledné zbroje i zbraně. Jenže příběh a jeho postavy jsou vlastně jen prázdnou výplní a boj s menšími nepřáteli vata, u které se hlavně bavíte tím, co dokážou vaše kouzelné schopnosti,“ uzavírá únorovou nadílku Michal Krupička.

zdroj: Yellow Brick Games