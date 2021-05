Slitherine chystá hru podle Hvězdné brány. Vrací se i kultovní Master of Magic

12. 5. 2021 14:45 | Téma | autor: Václav Pecháček

Vydavatelství Slitherine ukázalo, na co se v příštích měsících mohou těšit strategičtí nadšenci, kteří si na svých hrách cení spíš hlubokých a složitých mechanismů než oslnivé grafiky. Ve více než čtyři hodiny dlouhém streamu, jehož část vám s českým komentářem zprostředkoval Aleš, se předvedly jednak už oznámené hry, jednak úplné novinky.

Mohl bych se stejně jako vývojáři VELMI podrobně věnovat fotomódu ve Warhammeru: Battlesector, ale, upřímně, včera během streamu mi to stačilo. Dnešní energii tedy raději věnuju představení čtveřice úplně nových, dosud neviděných strategií.

Stargate: Timekeepers

Čím jiným začít, než hrdinskou cestou proslulé značky do neznáma herního průmyslu? Hvězdná brána je pro řadu lidí kultovním seriálem a je skoro až podivné, že jsme se zatím O’Neilla, Carterové, Daniela a Teal’ca nemohli ujmout v nějaké pěkné tahovce s dialogovými volbami.

Tedy, aby bylo jasno, to neuděláme ani teď. V Timekeepers dostaneme do rukou tým velitelky Evy McCain, který má za úkol podporovat slavnou SG-1 během bitvy o Antarktidu proti silám vládce soustavy Anubise. Příběh tak přímo navazuje na události sedmé řady seriálu.

Nic víc toho bohužel zatím nevíme, ze hry nám nebylo ukázáno zhola nic, ale je fajn vědět aspoň to, že za ní stojí lidé s bohatými zkušenostmi, byť se Mars Vertigo na jejich Warhammer 40,000: Gladius netvářil zas tak nadšeně. Záleží ale na tom, když se v teaseru rozezní první tóny geniální úvodní melodie?

zdroj: Slitherine

Je čas vrátit se v čase. Původní 4X strategie Master of Magic vyšla už v roce 1994 a v devadesátkách se těšila značné popularitě – no a tak to v novém tisíciletí zkusí znovu. Elfové, trollové, draci a hromada dalších stvoření se, samozřejmě pod taktovkou mocných čarodějů, utkají o dominanci nad bohatými fantasy mapami.

zdroj: Slitherine

Master of Magic má být věrný remake, ale jistě můžeme čekat i nějaká ta moderní vylepšení (jedním již potvrzeným je posun k hexovému systému). Na změny se těšme o to spíš, že na hře pracuje polské studio MuHa Games, které možná znáte jako autory povedených slovanských strategií Thea: The Awakening a Thea 2.

zdroj: Slitherine

Považujete tahové strategické systémy za relikty minulosti, pohrdáte šachy a chcete si radši zahrát něco realtimového? Tak to by vás mohl potěšit Broken Arrow. Jde o strategii zasazenou do moderní doby, v níž se střetávají americké a ruské síly. A na poměry produkce studia Slitherine se může pyšnit vážně fantastickou grafikou.

V Broken Arrow bude vaší největší výzvou efektivně zkombinovat všechny možné sekce moderního vojska. Pod palcem nemáte jen pěchotu a tanky, ale taky letectvo, drony a námořnictvo, to všechno v singleplayeru, kooperaci i kompetitivním mulťáku.

zdroj: Slitherine

Scramble: Battle of Britain

A ještě jednou zpátky k tahovému systému, ale tentokrát výrazně jinak, než jste asi zvyklí. Nová letecká strategie Scramble si pro vás totiž připravila krásně zpracované 3D prostředí, v němž povedete svoje perutě k tak spektakulárnímu vítězství, že by ho Christopher Nolan nejradši dostříhal do svého Dunkerku.

Řešíte výšku, rychlost, úhel letu. Zadáváte svoje rozkazy ve stejnou chvíli jako ostatní hráči (systém WEGO), jen abyste následně s nervozitou v očích sledovali, zda vedly k triumfu, nebo katastrofě. Tisková zpráva se chvástá, že půjde o „nejlepší, nejrealističtější zážitek z taktického boje“. Nevím, jestli bych šel tak daleko, ale rozhodně podepíšu Alešův citát: „To chci!“

Slitherine ke Scramble: Battle of Britain nevydal samostatný trailer, ale ukázku si můžete užít v Alešově streamu. Stačí posunout čas na značku 2:19:15.

zdroj: Slitherine