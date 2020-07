Simulátor života streamerky budí negativní ohlas

20. 7. 2020 14:38 | autor: Pavel Makal

I když jsme si mohli myslet, že FMV hry se dávno škvaří v pekelných ohních 90. let, poslední roky nás pravidelně vyvádějí z omylu. Někdy je to vyvedení příjemné, jako například vydařená detektivka Her Story, jindy přinejlepším bizarní, což se dá říct třeba o sérii Super Seducer. Aktuálně oznámená novinka Gamer Girl podle prvních indicií spadá spíše do té druhé kategorie.

Vydavatelství Wales Interactive, které má pod svými křídly takové hry, jako je Late Shift nebo chystaný horor Maid of Sker, a vývojáři z FMV Future představují svůj pokus o ztvárnění života streamerky. Po simulátorech autobusu, bagru nebo vysokozdvižného vozíku tu tak máme další příležitost vyzkoušet si činnost, která je většině z nás v reálném životě zapovězena. A nejsem si jist, zda je to dobrý nápad.

Předně, po zhlédnutí přiloženého teaser traileru je zřejmé, že autoři vypichují ty největší stereotypy a velmi okatě se snaží nalákat na spoře oděné a roztomile naivně se tvářící děvče, které na internetu vystupuje pod přezdívkou Abicake99.

V roli moderátora chatu jejího streamovacího kanálu budete usměrňovat komentáře diváků, odměňovat je, nebo naopak trestat za trollení, odemykat nové moderovací možnosti, zkrátka se musíte snažit, aby popularita kanálu rostla a Abi byla spokojená. Pokud selžete, pařanka se rozezlí, vykopne vás a hra končí.

Tohle celé má být navíc zabaleno v mysteriózním příběhu o zmizelé kamarádce a považte, vaše volby mohou příběh větvit do míry, která s trochou dobré vůle připomíná Cageův Detroit: Become Human. Po zhlédnutí traileru je ale patrně i tomu nejdobromyslnějšímu Dušínovi jasné, že hlavní porci záře reflektorů ukousnou upnuté oblečky a naditý výstřih herečky Alexandry Burton.

Celková produkce z traileru připomíná kombinaci „found footage“ hororů a jistých speciálních pouličních videí pro dospělé. Forma i obsah působí natolik lacině a nevkusně, že je až třeba se ptát, kam dali autoři hlavu, když si mysleli, že to celé má naději na úspěch.

Nehledě na to, že v době, kdy je kyberšikana a obtěžování streamerek reálným tématem, působí podobně necitlivé zobrazení jako červený hadr na býka. Vlna kritiky, která po zveřejnění projektu následovala, přiměla vydavatelství stáhnout trailer, tiskovou zprávu i oficiální web. Otázkou tedy zůstává, jaký (a zda vůbec nějaký) osud Gamer Girl postihne.