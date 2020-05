Roztomilá strategie Toy Soldiers 2 míří do druhé světové války

27. 5. 2020 12:56 | autor: Patrik Hajda

Série akčních strategií Toy Soldiers je s námi už deset let a její tvůrci ze Signal Studios si u příležitosti těchto kulatin přichystali rovnou trojici nových oznámení. Máme tu regulérní pokračování Toy Soldiers 2: Finest Hour a remastery první hry Toy Soldiers a prvního pokračování Toy Soldiers: Cold War.

Toy Soldiers 2: Finest Hour vás poprvé v sérii vezme do druhé světové války, konkrétně do Dunkerku. Kromě toho prožijete obléhání Normandie a podíváte se i do Pacifiku. Po vzoru svých předchůdců půjde o strategickou bitvu znepřátelených mocností, kterou řídíte z ptačího pohledu, odkud rozdáváte svým roztomilým vojáčkům rozkazy.

Zároveň se ale můžete do kohokoliv z nich přepnout a užít si bitvu hezky zblízka. Tímto způsobem se chopíte například kulometu v hnízdě nebo se stanete pilotem bojového letounu. Druhý díl (ve skutečnosti ale již čtvrtý) využije fyziku překážek a deformovatelného terénu a slibuje responzivní umělou inteligenci s dynamickými trasami.

Nově spuštěná oficiální stránka je skoupá na další informace, nedostáváme žádné obrázky a jediné oficiální video je ke zhlédnutí pouze v zabudovaném přehrávači stránky. Nedozvídáme se ani náznak možného data vydání, ale mezi platformami najdete PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch.

Hře každopádně nebude chybět kompetitivní a kooperativní multiplayer, minihry, režim survival a módy jako Overcharge a Deadly Barrages. Novinkou bude například možnost vytvořit vlastní scénáře a něco mi říká, že bude možné jejich sdílení s ostatními hráči.

To bychom tedy měli plnohodnotnou dvojku. Ale co remastery? Toy Soldiers HD má nabídnout nový obsah, obtížnost a nastavení, HD grafiku s přepracovanými texturami, vylepšenou kameru a ovládání a kampaň obsáhne vydaná DLC. HD verze se chystá pro PlayStation 4, Xbox One a Switch (možná i na PC, čert aby se na jejich webu vyznal) a vyjít má ještě na jaře.

O vlastnostech Toy Soldiers: Cold War HD se nedozvídáme prakticky vůbec nic a jedinou potvrzenou platformou je momentálně Switch s datem vydání v létě.

Prezentace nového titulu i těch staronových by tedy mohla být mnohem lepší, ale buďme hlavně rádi, že značka pokračuje a její starší díly se podívají na nové platformy ve zmodernizovaném podání. Čtvrtý titul Toy Soldiers: War Chest z roku 2015 je asi příliš mladý na to, aby si také vysloužil vylepšenou verzi.