Rok 2021 v číslech. Jaké platformy nejvíc rostou a o čem se nejvíc mluví?

22. 12. 2021 14:13 | Téma | autor: Pavel Makal

Rok 2021 je skoro u konce a to je ideální čas pro různá bilancování a zajímavá čísla. Se souborem důležitých žebříčků přišel server Gamesindustry.biz a pokryl různé aspekty herního průmyslu a přidružených odvětví.

Jeden z nejzajímavějších grafů zahrnuje podíl různých herních platforem a jejich meziroční růst. Nepřekvapivě nejvýdělečnější je segment mobilních her, který si v uplynulém roce ukousnul sousto v hodnotě více než 93 miliard dolarů a zaznamenal sedmiprocentní meziroční nárůst. Mobilní hraní tvoří 52 % herního trhu.

Konzole zaujímají 28 procent trhu, vydělaly přes 50 miliard, meziročně ale klesly o 6,6 %. Na poslední příčce je PC s 20 procenty trhu, necelými 37 vydělanými miliardami a 0,8% poklesem.

Nejprodávanější krabičkovou hrou ve Spojeném království byla FIFA 22, do žebříčku Top 10 se dostalo dokonce i osm let staré GTA V. V japonském žebříčku kraluje Monster Hunter Rise.

Nejlépe hodnocenou hrou na serveru Metacritic je letos Disco Elysium: The Final Cut, které se o první příčku dělí s The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition. Obě hry mají shodné skóre 97/100. Nejhůře naopak dopadl eFootball 2022 od Konami, který má agregované hodnocení pouhých 25 bodů.

Z her se nejvíce psalo o Fortnite, Cyberpunku 2077 a Resident Evil Village. Největší pokrytí si užívaly společnosti Nintendo, Microsoft a Sony, ale také Epic a Ubisoft. Na Twitteru se nejvíce diskutovalo o Genshin Impactu, Final Fantasy XIV: A Realm Reborn a Apex Legends. Nejsledovanějším trailerem bylo odhalení Battlefieldu 2042.

Letos to nebyla zas taková sláva, ale pokud nás nepotká nějaká zásadní vlna odkladů, mohl by příští rok patřit mezi nejnabitější v novodobé historii, a postavit se tak vedle ročníků 2015 či 2011. Držme si palce!