Rekapitulace příběhu: Co předcházelo událostem hry Spider-Man 2?

Pokud jste stejně zapomnětliví jako já, případně bude Spider-Man 2 vaším prvním dílem série a z nějakého důvodu se vám nechce pouštět do těch předchozích (což důrazně doporučuji), mohlo by vám přijít vhod shrnutí příběhu her Spider-Man a Spider-Man: Miles Morales, na které Spider-Man 2 již brzy naváže.

Z logiky věci je následující text plný spoilerů, takže pokud jste zmíněné hry ještě nehráli a máte to v plánu, okamžitě se vraťte na hlavní stránku Games.cz a vyberte si jiný článek v rámci dnešní četby, případně se prostě pusťte do hraní, dokud je ještě před vydáním dvojky čas.

První Spider-Man od Insomniac Games ihned zaujal svým přístupem, kdy jsme nehráli za mladičkého Petera Parkera, který se zrovna seznamuje se svými schopnostmi, ale za dospělého muže, který chrání New York už osm let. Díky tomu je velmi zkušený v boji s bezprávím a věznice R.A.F.T. je díky němu plná padouchů.

Příběh začíná dopadením obávaného Wilsona Fiska, který měl pod palcem celé město. Nicméně po jeho dopadení se otevřely dveře ještě většímu zlu – démonům Martina Liho alias Mistra Negativa.

Ten vystupuje jako největší dobrák, když je zakladatelem útulku pro bezdomovce F.E.A.S.T., kde pracuje Peterova teta May a kde sám Peter nechá dobrovolničit svého nového kamaráda Milese Moralese, jemuž Martin Li zabil otce.

zdroj: Sony

Peter mezi tím pracuje coby vědec pod vedením doktora Otty Octavia, jejichž výzkum se pro své vlastní potřeby snaží překazit starosta Norman Osborn, který potají vyvíjí lék na genetické choroby, s jehož pomocí by rád vyléčil svého syna Harryho. Místo toho ale dal vzniknout smrtící biozbrani zvané dračí dech, po které prahne právě Martin Li se svou armádou démonů.

Octavius nedbá Peterova varování a začne používat mechanická chapadla, která ale začnou ovlivňovat doktorovu osobnost. Tím se z něj stává záporák Doctor Octopus, kterému s dopadením vtíravého Spider-Mana pomůžou uprchlí vězni Electro, Vulture, Rhino a Scorpion.

Mezitím Mary Jane Watson zjišťuje, že Martin Li byl pokusným subjektem při testech léčivé látky ve společnosti Oscorp. Jedna katastrofa ho sice obdařila nadpřirozenými schopnostmi, ale zároveň usmrtila jeho rodiče, což v Lim zažehlo touhu po pomstě na Osbornovi, ale později přerostlo v jinou touhu, tedy uvolnění dračího dechu do celého města, což by usmrtilo tisíce lidí.

Osborn naštěstí vytvořil i protilátku na dračí dech, o niž Spider-Man svede poslední bitvu na střeše Oscorp Tower s Doctorem Octopusem, který končí ve vězení, Osborn je zachráněný a s ním i celé město. Tedy až poté, co se Peter rozhodl nezachránit svou umírající tetu May jedinou dávkou léku, kterou místo toho použil na výrobu vakcíny pro všechny.

V rámci hry jsme byli svědky pokousání Milese Moralese geneticky upraveným pavoukem, kvůli čemuž se z něj stal další Spider-Man, zatímco potitulková scéna odhalila káď s Harrym Osbornem a černou substancí. V té se neskrývá nic jiného než obávaný mimozemský symbiont Venom.

Ve hře dále sehrály menší role postavy Yuri Watanabe, tedy Peterova spojka u místní police, Felicia Hardy alias Black Cat, která pro Spider-Mana po celém městě poschovávala kočičky s nápovědami a točí se kolem ní dodatečný obsah, a další záporáci jako Shocker, Tombstone, Hammerhead, Silver Sable, Taskmaster a Screwball.

Na první díl nové série se Spider-Manem navázalo o dva roky později kratší pokračování zaměřené na Milese Moralese, který v samotném závěru první hry předvedl své pavoučí dovednosti Peterovi. Ten mu na oplátku ukázal ty své, čímž započalo období žáka a učitele zakončené dvěma newyorkskými Spider-Many.

Respektive, v této hře je nakonec stejně jenom jeden Spider-Man (poté, co při převozu vězňů uprchne Rhino, kterého společně opět dopadnou a předají společnosti Roxxon). Protože zkouška ohněm je tou nejlepší školou, zanechává Peter Parker město Milesovi, zatímco s MJ, s níž se znovu dal dohromady, odjíždí na několik týdnů do Evropy coby fotograf kvůli její reportáži pro Daily Bugle.

Spin-off s Milesem představuje kupříkladu jeho kamaráda, spolužáka a ajťáka Gankeho. Ten vyvine aplikaci pro obyvatele New Yorku, kteří jejím prostřednictvím upozorňují ochránce na nekalosti. Značnou roli zde hraje i Milesova máma Rio, která je veřejně známou osobností bojující za klid v domovské čtvrti Harlem. Miles zároveň zjišťuje, že je jeho tělo schopné pracovat s elektřinou a neviditelností.

zdroj: Sony

Příběh se dále točí okolo společnosti Roxxon, která vyvíjí experimentální zdroj energie Nuform, a spolku Underground, který se ho snaží ukrást. Do Undergroundu spadá i hlavní záporák hry Tinkerer, ze kterého se vyklube Milesova kamarádka z dětství Phin Mason.

Její bratr je skutečným strůjcem Nuformu, který je ale nestabilní a způsobuje vážné onemocnění, kvůli čemuž ho chtěl navždy vypnout. V tom mu ovšem zabránil Simon Krieger: Masona zabil a přivlastnil si zásluhy za vyvinutí této přelomové technologie, která má pomoci městu, ale jak už to tak bývá, spíš ho ohrožuje. Phin chce tedy pomstít svého bratra a zároveň zničit Roxxon.

Na osamoceného, čerstvého ochránce Milese je toho trochu moc, ale naštěstí je tu jeho strýc Aaron Davis, který se v minulosti oddával kriminální činnosti coby Prowler, čímž od sebe odehnal zbytek rodiny v čele se svým bratrem Jeffersonem, Milesovým otcem, který coby policista zemřel v první hře zásluhou Martina Liho.

Strýc ale po smrti Milesova otce seká dobrotu a zastává náhradní otcovskou roli, takže novému Spider-Manovi pomáhá v boji s Roxxonem spolu s Phin. Trojice v útrobách Roxxonu naráží na vylepšeného Rhina, který vyprovokuje Phin k běsnění (rozpovídá se o jejím mrtvém bratrovi). Miles, aby zabránil vraždě tohoto padoucha, se sám stává obětí své kamarádky.

Zranění ale nakonec rozchodí a je odhodlaný Phin zastavit v nespoutané honbě po odplatě. Během závěrečného boje se Miles pokusí zamezit výbuchu Nuformu tím, že absorbuje jeho energii, ale jedno tělo, ani takto vylepšené, takový nápor nemůže zvládnout.

V tu chvíli se z Phin stane hrdinka, když se s Milesem vynese nad město, kde může Spider-Man uvolnit v sobě nahromaděnou energii, aniž by ohrozil obyvatele New Yorku. Nicméně svou kamarádku Phin tím připraví o život.

Po soukromé tragédii se oba Spider-Mani opět setkávají a vydávají se potírat zločiny společně. V jedné potitulkové scéně Miles vzdává hold Phin, zatímco ta druhá navazuje na Harryho káď z první hry, kde se tentokrát mihne i vědec Curt Connors, známý též jako Lizard.

V tuto chvíli toho už víme poměrně hodně i o ději brzy vycházejícího pokračování. Pokud se vám doteď podařilo vyhnout všem informacím, trailerům a obrázkům, další řádky nejsou určené pro vás a můžete se nechat překvapit až samotnou hrou.

Ve druhém, technicky ale třetím díle se nám dosavadní linky propojí a budeme mít možnost hrát za oba Spider-Many, s nimiž se vrátí i jejich nejbližší. Už víme, že velkou roli sehraje onen dvakrát naznačovaný symbiont, potažmo Venom, ale prostor dostane i lovec Kraven, zmíněný Curt Connors nebo několik navrátilců jako Norman Osborn, Martin Li či Yuri Watanabe ve své drsnější roli ochránkyně Wraith.

Spider-Man 2 vyjde 20. října exkluzivně na PlayStationu 5, ale už 16. října v 16:00 si budete moct přečíst mou recenzi.