Red Dead Redemption se vrací. Ještě v srpnu si zahrajete na Switchi a PlayStationu

V posledních týdnech se kolem legendárního, třináct let starého westernu od Rockstaru rozjela šuškanda, podpořená změnou loga na oficiálním webu vývojářské firmy. O tom, že by Red Dead Redemption mohl potkat remaster nebo port na moderní platformy včetně PC se mluví už dlouhé roky, nyní se ovšem zbožná přání stávají realitou. Ovšem jen pro někoho.

Red Dead Redemption totiž ještě tento měsíc, konkrétně 17. srpna, vyjde na Switchi a na čtvrtém PlayStationu. Zahrát si jej tedy budou moci i majitelé PS5 v rámci zpětné kompatibility, naopak verze pro Xbox nebo PC v plánu není. Majitele konzole od Microsoftu tak alespoň může hřát, že mají tento herní klenot k dispozici v rámci zpětné kompatibility už dlouhé roky a navíc se hra už pár let zpátky dočkala podpory Xboxu One X, díky které znatelně prokoukla.

On August 17, the beloved Western experience Red Dead Redemption and its horror companion Undead Nightmare arrive together for the first time on the Nintendo Switch and modern PlayStation systems.



