Prosincové recenze: Samé sedmičky a dva klenoty

5. 1. 2022 14:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Hodnocení 7/10 je tak trochu za trest. Každý ví, že jde i přes nějaké ty chyby v zásadě o dobrou hru, jenže v ostré konkurenci je to číslo, které si tvůrci jen málokdy dají za rámeček. A právě sedmičkových hodnocení se v prosinci urodila hromada, výjimku tvořily jen dva výborné tituly. A pak jeden nepříliš povedený Jurský park.

„Tvůrci série SteamWorld poprvé vyzkoušeli něco úplně jiného a nešlápli vedle. Jejich první 3D hra bere dech grafickou stylizací a uspokojivým mechanismem vysávání titulního slizu. Klopýtla ale v oblasti soubojů a příliš povrchního vylepšování postavy. I tak stojí za to The Gunk vyzkoušet,“ nabádá ve své recenzi Patrik Hajda.

zdroj: Xbox

„Inscryption není jen důkazem toho, že i obyčejná karetní hra může nabýt příjemně uvěřitelných obrysů, když se oprostí od abstraktnosti. Je to také totálně bizarní, poutavá, dechberoucí, překvapivá, inovativní a turbulentní jízda, kterou si musíte sami projít až do samotného konce, abyste pochopili, jak moc originální a svá vlastně je. Moc lepších her si letos zahrát nemůžete,“ říká o téhle originální hře naprosto uchvácený Patrik.

zdroj: Devolver Digital

„Budování dinosauřího parku je sice zábavnější než posledně a oplývá krásou i filmovou atmosférou, ale neobešlo se bez chyb technického i designového ražení. Pokud vyloženě neholdujete ještěrům, zůstaňte u daleko lepšího Planet Zoo,“ varuje před krvelačnými dinosaury i nedokonalou hrou Štěpán Valový.

zdroj: Xbox

„Nečekaně skvělá příběhová hra, kterou táhne kupředu originální svět, silné (byť občas šablonovité) postavy, až na výjimky výborně napsaný scénář a krásné „knižní“ zpracování,“ pochvaluje si nadšený Vašek Pecháček ve své krapet opožděné recenzi.

zdroj: 101xp

„War Mongrels si opravdu nebere servítky a zobrazuje hutnou a temnou atmosféru druhé světové války, kterou dotváří dokonalé audiovizuální zpracování. I přes technické neduhy a kulhající inteligenci nepřátel by tento bratránek starých dobrých Commandos měl být nutností pro každého fanouška žánru,“ tvrdí Jakub Špiřík o posledním kousku od kontroverzních tvůrců Hatred.

zdroj: Destructive Creations

„Příjemný, časově nenáročný pokus o zprostředkování reality fotbalového trenéra. Zastaralost Czech Soccer Manageru je na některých místech silně patrná, ale ve finále se jedná o překvapivě návykovou cestu za vítězstvím na zeleném pažitu,“ myslí si Vašek o návratu české fotbalové legendy.

zdroj: Petr Vašíček

„Žádné novinky, žádná inovace, nulová evoluce. Prostě jen tři mise podle starého mustru, které jsou stejně dobré, jako zapomenutelné,“ hodnotí pragmaticky Adam Homola samostatné rozšíření původní hry.

zdroj: Archiv

„Kvalitní hokejový simulátor, který oproti loňskému zásahu do struktury Be a Pro přináší velmi málo novinek, jimž sice dominuje nový krásně vypadající herní engine Frostbite, ale k zázraku na ledě má NHL 22 daleko,“ říká Pavel Skoták o posledním dílu hokejové klasiky.

zdroj: EA