Pod radarem: Ve jménu automatizace, psů, kostek, vlaků a návratu legendárních Zachtronics

19. 7. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Dogwalk – Psí dobrodružství a technologická ukázka použití papíru od tvůrců grafického softwaru Blender

zdroj: Blender Studio

Studio Blender stojící za stejnojmenným populárním nástrojem na tvorbu videoherní grafiky, který je stále k dispozici zdarma, vydalo svou v pořadí druhou hru, která je rovněž dostupná bezplatně. Jmenuje se Dogwalk a jde v ní o pravý opak toho, co byste čekali – jste pejsek, který venčí svého páníčka.

Jedná se o malou, milou hru v otevřeném světě, který svévolně prozkoumáváte a tím jím provádíte i človíčka, který za vámi vlaje na vodítku. Nejste totiž žádná čivava… Nehledejte tu moc sofistikovaných systémů, spíše krásu a klídeček.

A když je řeč o kráse, nelze opomenout grafický styl – tvůrci vytvořili veškeré prvky ze skutečného papíru, který jen naskenovali a rozpohybovali. A jaký si vlastně tvůrci grafického nástroje zvolili herní engine? Čím dál tím populárnější, rovněž zdarma dostupný Godot, který mezi indie vývojáři roste díky pošramocené reputaci Unity. A Dogwalk je zároveň ukázkou i funkčním nástrojem, jak si tyto dva programy rozumí.

Steam – zdarma

Kaizen: A Factory Story – Návrat mistrů ze zavřených Zachtronics na výslunní

zdroj: Astra Logical

Zachtronics bylo jedinečné studio, které si jelo tu svou písničku. Sypalo neskutečně propracované, nekonečně originální logické hry, které zavařovaly mozky i těch nejšikovnějších luštitelů. Vzpomeňme pecky jako Opus Magnum, Last Call BBS či TIS-100. Hry byly většinou postavené na automatizaci či jednoduchém programování, v případě poslední jmenované i vyložené nutnosti naučit se nový jazyk…

Tenhle tým to jednoho krásného dne zabalil. Dobrovolně, protože už cítili vyčerpání a nechtěli dále dělat logické hry. Jak se ale ukazuje, studiu to zjevně chybělo. V původním složení se zformovali pod novým názvem Coincidence s cílem dělat i jiné hry, ale světe div se, první počin Kaizen je přesně tím, proč jsme Zachtronics milovali.

Tedy logická, automatizační hra se svérázným vizuálem, která vaří mozkové závity. Kaizen je doslova japonská metoda neustálého vylepšování a zdokonalování, což je vlastně i definice jejich her, kde jste na konci vždy obdaření statistkou, na kolik tahů či za jak dlouho se vám něčeho podařilo docílit a zjistíte, o kolik horší jste než ti nejlepší hráči.

V tomto případě se i tematicky vracíme do japonských 80. let, kde budete pomocí nejrůznějších zařízení automatizovat výrobu kalkulaček, foťáků, automatů, hraček a mnoha dalšího. Není to ale další Factorio, protože tu řešíte jen dílčí úkoly a většinou musíte přijít na to, jak s málo součástkami udělat velké divadlo. Příznivci studia jistě jásají, ostatní mají další příležitost objevit naprosto jedinečnou tvorbu.

Steam – 490 korun

Brickadia – „LEGO“ vyzyvatel Robloxu s absolutní svobodou

zdroj: Brickadia

Není pochyb o tom, že chce Brickadia vzít útokem obrovité hry jako Minecraft a Roblox. I ona vsází na obrovskou tvořivou svobodu a hráči vytvářený obsah. Dělá to po vzoru stavebnice LEGO, na kterou ale samozřejmě nemá licenci…

To znamená, že si tu z kostiček postavíte cokoliv od domku přes vozidla až po úplně celé světy. A nic z toho nemusí být statické, protože do toho zapojíte například elektřinu a motory, aby se dveře otevíraly, pasti spouštěly, světla rozsvěcela a třeba taková lokomotiva dala do pohybu přesně dle vašich pokynů.

Hře nechybí multiplayerová složka, kde je ale rovněž na hráčích třeba i tvorba celých her. Můžete vytvořit mapu s veškerými pravidly a vytvořit tak arénovou střílečku nebo čistě závodní arkádu. Nebo hráče nechat zažít vaši únikovku plnou překážek a hádanek.

Zkrátka a dobře obrovité pískoviště, mocný kreativní nástroj určený k tvorbě a sdílení obsahu s celou komunitou. Až čas ukáže, jestli se mu skutečně podaří hrdě stát vedle zmíněných tahounů žánru, nebo z jejich stínů nevystoupí.

Steam – 715 korun V předběžném přístupu odhadem do konce roku 2026.

Dawn Apart – Rimworld zkřížený s Factoriem.V plně zničitelném, voxelovém prostředí!

zdroj: Astra Logical

V Dawn Apart se spojují dvě velmi návykové hry. Na jedné straně je tu značný vliv kolonistické simulace Rimworld, protože i tady se objevíte na cizí planetě a dostanete na starost bandu přeživších, kteří pro vás sice makají, ale zároveň jim musíte zajistit vhodné podmínky pro život a přežití.

Na straně druhé je neméně patrný vliv Factoria, protože jádrem hry je neustálá těžba a zpracování zdrojů planety a následný crafting, přičemž si tu projdete obvyklým růstem od manuální práce po plnou automatizaci s pásovou výrobou.

Pokud by vám náhodou propojení těchto dvou směrů přišlo málo, tak si na ten dortík dejte ještě třešničku – voxelový svět. Podobně jako třeba v Teardown je prostředí plně zničitelné po malých kostičkách, které začíná u samovolného vyšlapávání cestičky osadníky a ani náhodou nekončí u uspokojivého sledování vrtáků, jak vytěžují materiál hezky vrstvu po vrstvě. Mě to ke štěstí stačí!

Steam – 490 korun V předběžném přístupu odhadem 20 až 30 měsíců.

Fill Up The Hole – Zautomatizuj plnění díry…

zdroj: Fluffy Lotus

Není to tak dávno, co na indie scéně zabodovala hra s všeříkajícím názvem A Game About Digging A Hole. Nyní tu máme něco podobného, co by de facto mohlo být přímým pokračováním – Fill Up The Hole. Takže místo vykopávání díry ji budeme vyplňovat…

Srandu si opravdu nedělám, hra vznikla, existuje, prodává se za pár korun a jakmile dopíšu tyto řádky, jdu si ji hned zapnout. No, kdo by nechtěl další „inkrementální“ hru? To znamená zážitek, který se s každou vteřinou zlepšuje.

Tady prostě plníte díru. Odpadem, za který dostáváte peníze. A ty utrácíte třeba za to, aby díru odpadem plnil někdo za vás. Jenže odpad dochází, takže za peníze postavíte továrnu, která ten odpad vyrábí. A z ní ho do díry dopravujete třeba katapultem. A tak dále a tak dále, pořád a pořád se zlepšujete v tom, jak… naplnit díru. Může snad být něco lepšího?

Steam – 74 korun Demo k dispozici

Super Loco World – Vlaková logika s ještě jednou automatizací

zdroj: Curve Games

A máme tu ještě jednu vláčkovou hru vzdávající hold starým tycoonům, které ale značně zjednodušuje. Tratě tu kreslíte jedním tahem a neřešíte žádné křížení, zatáčky či mosty – editor to udělá za vás.

Díky tomu se můžete plně soustředit na to, o co tu jde především – veškerou logiku vaší dopravní sítě. To znasmená semafory a návěstidla, aby do sebe vlakové soupravy nevrazily, a dokonce můžete vlaky usměrňovat dle typu vezeného zboží.

Celé se to odehrává na procedurálně generovaných mapách, takže pokaždé budete čelit svěží výzvě. Ta je z počátku mírná, protože poptávka po zboží je střídmá. Jak ale bude narůstat, budete potřebovat víc a víc lokomotiv a uhlídat jejich koordinaci bude stejně náročné jako zajistit ziskovost celého podnikání, protože palivo rozhodně není zadarmo…

Steam – 250 korun

Dread Flats – Nakonec se budeme bát

zdroj: Ghostcase

Na samotný závěr jsem si nechal něco pro všechny milovníky hororu. Dread Flats je adventura z pohledu první osoby, která se hlásí k čínskému typu děsu a strachu z neznámých bytostí.

Zažijete čínské devadesátky v tísnivých bytech věžáku, kde není nouze o děsivé obličeje vykukující zpoza dveří či zpod postele. Ví se, že se zde ztrácejí lidé a vy jste si dali za cíl přijít tomu všemu na kloub.

Ale půjde vám o život. Čekají vás tu lekačky, honičky, plížení se i přicházení na jiné způsoby, jak se s hrozbou vypořádat tváří v tvář. Nechybí hra se světlem a možnost interagovat se vším možným v prostředí. Zkrátka horor, který krátce po svém vydání sbírá samá dobrá hodnocení.