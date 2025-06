Pod radarem: Čeští robůtci, tvořivé MMORPG, survivors s Pinocchiem i alternativní Stalker

27. 6. 2025 18:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Silicomrades – Čistě kooperativní česká střílečka s poruchovými roboty

Po sedmi letech jsme se konečně dočkali původně univerzitního projektu Silicomrades od českého šestičlenného týmu Outside the Fox. Hra je zajímavá hned z několika důvodů, ale jeden je potřeba mít skutečně na paměti, než se do hry pustíte.

Silicomrades si totiž sami nezahrajete. Musíte mít k sobě jednoho parťáka, ideálně v téže místnosti, ale díky Steam Remote Play můžete hrát i s přáteli z jiné lokality. Každý se chopíte role robůtka a vyrazíte do světa plného robokracie rozsévat kulky.

Akční náplň je ozvláštněná jednak nejrůznějším harampádím, jímž si vylepšíte své plechovky, ale také faktem, že jsou to skutečně plechovky – s tendencemi se porouchat. Nicméně s poruchami přichází i nějaké ty silnější schopnosti, takže je jen na vás, jak moc budete riskovat, abyste získali. V nejbližších dnech by hra měla být opatřená češtinou. Pokud hledáte akční dvoučlennou kooperaci, která je navíc ručně malovaná, tak tady je.

Steam – 270 korun Demo k dispozici

BitCraft Online – Budovatelské MMORPG s jedním jediným světem

Tvůrci BitCraft Online rozhodně nemají malé ambice. Jejich MMORPG BitCraft Online, které se ocitlo v předběžném přístupu na Steamu, totiž láká na jediný svět sdílený se všemi hráči. A tím netradičnosti nekončí.

Možná vůbec největším lákadlem je fakt, že je celý procedurálně vygenerovaný svět připravený na změnu. Stejně jako v Minecraftu se můžete prokopat kamkoliv, vybudovat prakticky cokoliv a navždy tak pozměnit ráz krajiny.

S ostatními hráči kooperujete, primárně na tvorbě měst a řízené ekonomice, zatímco sami za sebe vyrážíte lovit, rybařit, hledat vzácné zboží, staráte se o mazlíčka, vyrábíte věci, bojujete s divokou faunou… Předběžný přístup sice potrvá několik let, ale z BitCraftu by se s trochou štěstí už teď mohlo vyklubat moc příjemné MMOčko.

Steam – 650 korun V předběžném přístupu odhadem na několik let

Dark Fairy Tale: Dreamland Survivors – Další okamžitá akce, tentokrát s pohádkovými bytostmi

Název této hry nám jasně napovídá, že půjde o další hru inspirovanou ve Vampire Survivors – což tvůrci i sami přiznávají. Ale víte, co ve Vampire Survivors chybělo? Hratelný Pinocchio! Zahrajete si i za jiné slavné pohádkové postavy a jiným se zase postavíte v typické „survivors“ hratelnosti.

To znamená nutnost ovládat jen pohyb vaší loutky, o útoky už se postará sama. A samozřejmostí je nepřeberné množství kombinací útoků a schopností, kterým dodají šťávu boosty z pozřených Snových vajec.

Můžete bodat kopím, přiblížit svůj luk rotačnímu kulometu nebo se klidně ohánět výbušnými kouzly. Ve hře je zatím polovina z plánovaných 22 misí s vlastními nepřáteli a výzvami, ale nejedná se o předběžný přístup – hru koupíte za hubičku v (téměř) plné verzi.

Steam – 125 korun Demo k dispozici

Zombie Rollerz: The Last Ship – Postavte si svůj smrtelný stroj proti nemrtvým

I Zombie Rollerz jsou svým způsobem takovou „survivors“ hrou, která má ale rozjuchanější grafiku, tři rozměry, a nejen naoko nabízí o něco smysluplnější vylepšování vašeho centrálního hrdiny.

Tím je totiž pohyblivý stroj, na který si sami umístíte nalezené střílny, jejichž útoky můžete zkombinovat. Stejně tak si poskládáte posádku, která celou tu smrtelnou mašinérii ovládá.

Nemrtví se na vás ženou ze všech stran, postupně sílí a vy je kromě ostřelování kupříkladu rozhrnujete pluhem, provrtáváte vrtákem nebo rozmačkáváte ozubenými válci. A u toho všeho hledáte staré ruiny skrývající mocná vylepšení.

Steam – 240 korun Demo k dispozici

Metro Gravity – Rytmická akce bez Newtonových zákonů

Hra Metro Gravity vás naučí zpochybňovat slova „nahoře“ a „dole“. Ta v ní totiž nemají prakticky žádný význam, neboť se gravitace neorientuje jedním směrem tak, jak to známe z běžného života.

Místo toho vaše čarodějná slečna vesele běhá po povrchu, ať už vede kamkoliv a je orientovaný jakkoliv. S tím se logicky pojí hádanky, z nichž vám vlivem těchto pravidel cestování půjde hlava kolem.

A ani akční pasáže nejsou obyčejné. V soubojích s prapodivnými protivníky sice přijdou vhod všední úhyby, úskoky a parírování, ale vše je záhodno dělat hezky v rytmu doprovodné hudby. A co by to bylo za akční adventuru bez NPCček s úkoly a útržky příběhu?!

Steam – 315 korun Demo k dispozici

Project Silverfish – Chválená odpověď na Stalkera

Nový Stalker má bezesporu své kvality, ale i řadu nedostatků nejen technického rázu. To by vám s novinkou Project Silverfish snad hrozit nemuselo, protože největší odlišností mezi hrami je vizuální stránka, která v případě Project Silverfish opravdu neohromí a svou jednoduchostí nemůže počítač potrápit.

Ale z hlediska hratelnosti si ji hráči pochvalují a shodují se, že jde o zdařilou variaci právě na Stalkera. Střílečka v otevřeném světě, kam se vydáváte jako jeden z mála přeživších. Zónu samozřejmě okupují zmutovaná monstra, ale také další přeživší, kteří se shlukli do jednotlivých frakcí.

Jinak se jedná se o takzvaný immersive sim, kdy vás vtahovka nechá dělat si, co se vám zamane a třeba i k frakcím přistoupit po svém. Hlavní je ale prozkoumávat svět, nacházet nové vybavení, střílet, ale i řešit hádanky a hrát si vyloženě na detektivy při řešení záhad a tvorbě teorií o tom, za jakých okolností starý svět skončil. Zní to opravdu dobře, jen budete muset překousnout nezajímavou low-poly grafiku, která není zrovna nejvhodnější k vytvoření depresivní atmosféry…