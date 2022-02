Pán prstenů od Amazonu ukázal plakáty s postavami. Hádáme, kdo je kdo

4. 2. 2022 18:00 | Téma | autor: Václav Pecháček

Seriál Pán prstenů od Amazonu nám nedávno konečně prozradil svoje oficiální jméno – Rings of Power neboli Prsteny moci. Diváci hladoví po obsahu ze Středozemě spolu s tím dostali jen nicneříkající teaser, ovšem nejnovější nadílka marketingového obsahu je trošku jiné kafíčko: 23 plakátů, které zobrazují postavy nového seriálu.

Ovšem pozor – jsou to plakáty velmi kryptické, zpravidla zachycující jen ruce, část těla a nějaký předmět nebo atribut. Nevidíme obličeje, neznáme jména, což samozřejmě znamená jediné: Je čas hádat, kdo je kdo!

Pustím se do toho já s Alešem, ale ještě než začneme, je potřeba si vyjasnit jednu věc. I kdybyste byli nejvzdělanější tolkienolog na planetě, budete při hádání pravděpodobně trošku tápat, protože faktem zůstává, že o ději a zasazení seriálu toho pořád víme opravdu málo.

Ano, ocitáme se ve Druhém věku Středozemě, jenže ten trval tři a půl tisíce let. Ano, příběh se věnuje vykování Prstenů moci, ale do jak hluboké minulosti se vydá a kam až bude pokračovat? Je klidně možné, že se ve vzpomínkách podíváme na úplný začátek chronologie Tolkienova světa, jak naznačuje doprovodný obrázek se Dvěma valinorskými stromy. Amazon navíc vytváří spoustu nových postav, které byste v žádném profesorově spise nenašli.

Počítejte tedy s tím, že ať už napíšeme libovolné dojmy a odhady, je velice pravděpodobné, že se pleteme. Ale to nás nezastaví – a vás doufáme taky ne, i když, pokud vůbec neznáte příběhy Druhého věku a nechcete si nic vyzradit, se možná zastavte sami, protože v textu najdete informace, které by se (v případě věrnosti zdrojovému materiálu) mohly ukázat jako spoilery.

Vašek: První tajemný soutěžící je v každém případě trpaslík. Podle exkluzivního runového kladiva a prastaře vypadajících prstenů dokonce někdo velice důležitý. A já mám pro vás dva tipy, kdo by to mohl být.

Na prvním místě se nabízí Narvi, mistr kovář a velký kamarád elfa Celebrimbora, tvůrce Prstenů moci. Ti dva spolu vytvořili i slavnou Západní bránu Morie, kterou otevře jedině „přítel“. Druhou variantou je pak tehdejší král Morie Durin III., který od Celebrimbora obdržel jeden ze sedmi trpasličích Prstenů.

Aleš: Durin III. Myslím si, že seriál bude hodně sázet na Prsteny moci, klidně kvůli nim bude ohýbat původní příběhové pozadí a zároveň bude využívat co nejvíc spojitostí s filmem. Durin je v tomhle jasnější volba než Jihlavanka, protože tu je jasná vazba na Morii a ve filmu zmiňovaný Durinův lid. Plus, samozřejmě, Durin dostal jeden z Prstenů moci a viděli jsme ho v prologu Společenstva prstenu.

Vašek: U čísla dvě zdaleka nemám tak konkrétní tip. Prsty od zlata, geometrická symbolika a jistá podsaditost téhle postavy mi naznačují, že by mohlo taktéž jít o trpaslíka, nebo spíš trpaslici. Že by se pod prvními dvěma fotkami skrýval Durin a jeho manželka?

Aleš: Další trpaslík, nejspíš z jednoho z východních klanů. Od boku vystřelím Kamennonohé nebo Černokadeřaté. Očekávám tedy Tolkienem neuvedené jméno, s čímž ale nemám problém.

Vašek: Tohle je elfka a ať mě Tulkas kopne do zadku, pokud to není pravda. A dokonce bych řekl, že tuším, která elfka. Symbolika na nádherně zdobené stříbrozlaté dýce jasně odkazuje ke dvěma valinorským stromům, Telperionu a Laurelinu, a tři perly, které raší z jejich kořenů, musí být posvátné drahokamy silmarily. A žádná elfka ve Středozemi nemá s pokladem Fëanora, největšího elfa, jaký kdy žil, tolik společného jako Galadriel, jeho příbuzná.

Proč je zakutá do zbroje? Těžko říct, ale ženy z jejího rodu si rozhodně ví rady v boji a nijak by mě nepřekvapilo, kdybychom ji viděli nakopávat skřetí zadky.

Aleš: Hádám, že půjde o zcela novou postavu, elfí bojovnici.

Vašek: Tenhle plakát mi na začátku přišel tak jasný, že mě ani nenapadlo nad ním dál přemýšlet. Zlaté hadry, zlaté ozdoby, zlaté prsteny se zlatými kameny, kdo by to mohl být jiný než Ar-Pharazôn Zlatý, poslední a největší král Númenoru?

Na druhý pohled jsem se ale zarazil a na ten třetí se musel opravit. Ar-Pharazôn, který zpřetrhal svazky s elfy a nenáviděl je coby přisluhovače nesmrtelných Valar, by určitě nechodil ozdoben osmicípou Fëanorovou hvězdou. To by udělal jiný panovník, který byl zároveň veliký a poslední – Gil-Galad, velekrál Noldor ve Středozemi. Říkám vám, že na 90 procent je to on.

Aleš: Upřímně, tipl bych novou postavu, ale tentokrát půjdu Vaškovou cestou a zvolím konkrétní jméno: Khamul Východňan, první Nazgûl po Černokněžném králi a jeden z mála, kterým dal Tolkien jméno.

Vašek: Hmm. Tomuhle plakátu naprosto jednoznačně dominuje podlouhlý předmět s pěknou miniaturní stavbičkou nahoře. Podle mě je to žezlo. Konkrétně žezlo Annúminasu, symbol královské moci v severní říši Arnor. Což znamená, že se díváme na Elendila Vysokého, Isildurova otce a zakladatele Gondoru a Arnoru, říší ve vyhnanství!

Aleš: Castamir Uchvatitel, strůjce občanské války v Gondoru. Budu hodně odvážný a řeknu, že hlavice meče (žezla?), která je stejná jako budova z prvních fotek seriálu, představuje Osgiliath v mnohem honosnější verzi, než jsou jeho ruiny ve Dvou věžích.

Vašek: Elfské runy na svitku, bohatý oděv hodný vznešeného knížete – kdybych musel hádat, řekl bych, že šestý plakát představuje největšího žijícího mudrce ve Středozemi, Elronda Půlelfa. Ale – a tady se dostáváme k nádhernému příkladu toho, jak dedikovaný je moderní internetový fanoušek – někteří lidé prozkoumali konkrétní vrásky na rukou a tvar nehtů a zjistili, že jsou velmi podobné herci, který má ztvárnit Isildura. Inu, taky možnost.

Aleš: Círdan. Postava na fotce působí jako někdo, kdo víc plánuje, než bojuje a na okraji svitku vidím elfštinu. Navíc je držitelem jednoho z prstenů moci, Naryi, než ji předá Gandalfovi.

Vašek: Opravdu zajímavá hádanka s velmi pozoruhodnou indicií. Tenhle chlapík drží v ruce šíp, což je sice pěkné, ale moje oči jsou daleko víc fixovány na jeho oblečení. Vidíte na jeho ohozu ten tajemný obličej, že ano? Ten, který vypadá podivně pravěce, jako kdyby ani nezapadal do nádherného světa elfů a vysokých lidí z moře?

Přiznám se, že nemám tušení, o koho konkrétně by mohlo jít, ale kdybych musel vyřknout nějakou teorii, co takhle dávný předek divokých Drúadanů, kteří v Návratu krále (knize) pomohli Théodenovi smést skřetí armády na Pelennorských polích?

Aleš: Nová postava. Nedovolím si tipovat, pravděpodobně člověk, hraničář, kdo ví.

Vašek: Ehm. Srp by naznačoval zemědělskou práci, ale té odporují luxusní šaty a zlatý opasek. Upřímně vůbec netuším, kdo to může být.

Aleš: To samé. Nová postava.

Vašek: V našem světě byste zlomený meč roztavili a kov použili k výrobě nového, ve Středozemi je něco takového zjevně považováno za hulvátství. Ale musím říct, že tenhle meč každopádně vypadá zlověstně. Kdybychom se pohybovali v Prvním věku namísto Druhého, budu přísahat, že se díváme na Túrina Turambara a jeho prokletý Anglachel, ale to je vskutku vzdálená minulost, takže…

Takže říkám Černokněžný král Angmaru. Spodek meče koneckonců připomíná jeho přilbu z filmů od Petera Jacksona!

Aleš: Nová postava a zároveň jeden z (podle mě prominutelných) prohřešků proti původnímu příběhu – zlý Galadrielin bratr. Proč? Protože zlomený meč v jeho ruce evokuje vizuální styl Saurona. Pravda, proč se zlý elfí princ začne oblékat jako šupák, netuším. Možná se tak oblékal vždy, Galadriel s Celebornem se mu smáli a on se stal zlým. A zlomil si u toho meč.

Vašek: Meč s koňským motivem sice na všechny strany křičí: „ROHAN!!!“, ale tento stát bohužel nebude zformován ještě několik tisíc let po událostech seriálu – a ve Druhém věku dokonce ještě nedošlo ani k migracím, které jeho vznik umožnily.

Je samozřejmě možné, že si v Amazonu trošičku pohrají s časovou osou a tohle je fakticky Eorl Mladý, který svoje jezdce dovede na pomoc obléhanému Gondoru, ale tak obrovský zásah do kontinuity nepředpokládám. To už bych spíš věřil, že je to Oromë, „bůh“ (tedy Vala) koní a lovu. Ačkoliv ten, pokud vím, preferoval luk a kopí.

Aleš: Kdybych věřil v literu Silmarillionu, začnu spekulovat, že je to někdo z Khandu, který zásoboval Saurona v Třetím věku koňmi. Nicméně tomu nevěřím. Diváci znají Rohan a tvůrci sem Rohan naroubují, i když to časově nebude dávat pro původní linku smysl. Eorl? Nemyslím, tipuju novou postavu z protoRohanu.

Vašek: Paní s žaludy. Hm. Nebudu si komplikovat život, řeknu, že to bude jedna z hobitích postav, které si autoři seriálu přimysleli, protože Středozem bez půlvelikých dobráků prostě není Středozem.

Aleš: Hobitka. Víme, že zde budou a tohle bude nová, jménem zatím neznámá postava.

Vašek: Vysvětlete mi někdo, co to ten člověk drží. Nejdřív mi to přišlo jako nějaký kostěný kyj, ale na druhý pohled se zdá, že jde prostě o zakroucený kus dřeva, ve kterém je ještě pro parádu zastrčený dráp jakési bestie.

Postava má na sobě modré oblečení, což mě vede k velice, velice nejistému odhadu, že by mohlo jít o jednoho ze dvou Modrých čarodějů, kolegů Gandalfa, Sarumana a Radagasta, kteří zmizeli na východě a už o nich nikdo nikdy neslyšel. Ti podle mainstreamové chronologie dorazili do Středozemě až ve Třetím věku, ale v některých Tolkienových spisech se na březích kontinentu objevují už asi v roce 1600 Druhého věku – tedy přesně v době, kdy by se měl odehrávat seriál.

Aleš: Tak tohle je oříšek. Myslím, že tvůrci neodolají možnosti přivést zpátky čaroděje, tedy Istari. Sice tu ještě nemají co dělat, ale to lákadlo je příliš silné. Takže odvážný tip: Aiwendil, známější jako Radagast.

Vašek: Teda, tomu říkám maliny. Že by další hobití postava? Nebo, hmm, dlouhé, blonďaté vlasy… Zlatěnka, manželka Toma Bombadila? (Ano, z dlaní mi padají plné hrsti urvaných stébel, kterých se v tuhle chvíli chytám.)

Aleš: Absolutně nemám ponětí. Možná podle velikosti ovoce nějaká hobitka?

Vašek: A ještě jeden svitek, ale od toho prvního by nemohl být odlišnější. Je špinavý, neumělý, drží ho nějaký trhan a jsou na něm vepsané runy, které jsem v životě neviděl. V kombinaci s tmavší pletí majitele by šlo odhadovat, že jde o mudrce a poustevníka z Haradu, který třímá spisy ve vlastním jazyce? Anebo je to opět hobit, protože ti malí nevzdělaní střízlíci zatím umějí psát akorát pomocí piktogramů.

Aleš: Nová postava, možná z Haradu. Občanská válka v Gondoru a Harad jsou velmi snadným způsobem, jak dostat do seriálu herce tmavé pleti, a to a ne nutně v záporných rolích.

Vašek: Pokud jste někdo doteď pochybovali o mých expertních znalostech Tolkienova díla, připravte se na definitivní rozbití vaší směšné teorie! Odhalil jsem totiž, že následující plakát reprezentuje…

…Nemám absolutně nejmenší tušení, koho. Jestli jste na tom někdo líp, pošlu vám obdivnou pohlednici.

Aleš: Tady ani nevytahuju věšteckou kouli, málo indicií.

Vašek: Chlapík s provazem přes rameno, nepříliš honosně oblečený, ale s evidentně dost neobyčejným prstenem na ruce… Mám dva tipy. Prvním z nich je Círdan Stavitel lodí, protože na stavění lodí lano rozhodně potřebujete, že ano, a Círdan byl navíc vždy přesně tím z elfských pánů, který si moc nepotrpěl na přehnaný luxus.

Můj druhý tip je Isildur. Jednak proto, že člověk na obrázku mi připadá, inu, spíš jako člověk nežli jako elf, jednak proto, že v Isildurově životě dojde k jedné poměrně významné lupičské anabázi, v níž hraje roli jistý bílý strom, a jestli se něco hodí k nenápadnému přelezení zdí…

Aleš: Jeden z budoucích Nazgûlů. Jelikož Tolkien nikdy neuvedl jména všech, tvůrci mají dost prostoru. Takže tipuju nějakou sympatickou postavu, která se pod vlivem okolností nakonec obrátí ke zlu.

Vašek: Jestli některý plakát reprezentuje někoho z božského řádu Valar, je to tenhle. Takhle si představuju Yavannu, královnu všeho, co roste, matku stromů, květin a přírody. Její oblečení (nebo snad brnění?) působí až nadpozemsky nádherně a neprakticky – a navíc z jedné fotky víme, že se seriál aspoň na chvíli podívá do Valinoru, kde Yavanna přebývá. Proto je to za mě lepší tip než další významná polobohyně spjatá s růstem a lesy, Maia Melian.

Aleš: Zcela nová postava. Teoreticky může mít na ruce jeden z prstenů moci, teoreticky to může být Vilya, byť by to nedávalo moc smysl.

Vašek: Přiznám se, že s mým dalším odhadem mi velmi pomohly internetové drby. Kuloáry totiž pronikla informace, že jednou z nově vytvořených postav bude númenorská šlechtična, která je zároveň Isildurovou sestrou. A jestli je to pravda, tohle je stoprocentně ona. Pěstěné nehty. Nádherné šaty. Desky s námořním motivem. Není co řešit.

Aleš: Jedna z nových postav, možná přímo oznámená Tyra.

Vašek: Draze oblečený muž s dvěma velice prominentními prsteny na ruce. Tenhle popis okamžitě směřuje myšlenky ke Gil-Galadovi, který schraňoval elfské Prsteny moci, nebo ke Celebrimborovi, který je vykoval.

Ale já tvrdím, že to není ani jeden z nich. Já tvrdím, že tohle je Ar-Pharazôn Zlatý. Jeho oděv na mě působí znepokojivým dojmem, včetně typicky númenorského symbolu slunce, který ve mně vyvolává nepříjemné představy aztéckých lidských obětí. Možná se pletu, ale řekl bych, že tohle bude náš šílený monarcha.

Aleš: Další z vládců, který propadne moci Prstenu. Možná někdo z Umbaru?

Vašek: No vida, a tohle je můj Celebrimbor. Muž v sice krásném, ovšem zároveň relativně praktickém oblečení, které by asi mohl použít i při řemeslné práci, jíž podřizuje celé svoje bytí. Navíc je to oblečení, které, opět, zdobí Fëanorova hvězda – a Celebrimbor je poslední žijící dědic toho slavného rodu.

Mohl by to být nějaký númenorský pán, mohl by to být třeba i Sauron ve své krásné podobě Annatara, Pána darů, ale já si budu stát za dobře známým kovářem z Shadow of Mordor.

Aleš: Tady už začínám vysloveně vařit z vody, protože krom opasku tu chybí jakýkoliv výrazný prvek. Takže, člověk z Gondoru?

Vašek: No, tak tenhle pán se rozhodně nebojí vypadat honosně. Zlato, sluneční symbolika – tohle by vlastně taky mohl být númenorský král, ale já bych spíš ukázal prstem na Isildurova mladšího bratra Anáriona, prvního krále Gondoru. Jeho jméno koneckonců doslova znamená „Syn slunce“. Což by znamenalo, že onen úchvatný meč nebude novou verzí slavného Narsilu, protože ten patřil Anárionovu otci, Elendilovi.

Aleš: Tohle je ovšem zajímavé. Původně jsem chtěl říct Elendil, ale pochybuju, že by pro seriál tvůrci vytvořili odlišný Narsil, který je díky filmům tak ikonický. Tipnu tedy Eldacara vyhnaného Castamirem. Navíc, jeho syn se jmenuje Ornendil a jedna z představených postav nese jméno Oren! Náhoda? Myslím si, že ano…

Vašek: Otrhaný děda. Jablko. Říkám budoucí Nazgûl a jdu dál.

Aleš: Původně jsem si myslel, že tohle bude další z Maiar, rovnou Mithrandir, ale čím víc na obrázek koukám, tím méně pravděpodobné se mi to zdá. No co, budu se držet první volby a překvapivého cliffhangeru na konci první série, kdy se z nuzáka vyklube Gandalf Šedý.

Vašek: Tak co, je to Sauron? Anebo snad jeho oblíbený předák, Černokněžný král Angmaru? Ne, nebudu to komplikovat, tohle bude starý dobrý Temný pán. A musím říct, že jeho meč vypadá extra zle.

Aleš: Tady asi není moc o čem spekulovat, vizuální indikátory směřují jasně k Sauronovi.

Alešova poznámka nakonec: Jsem cynik. Líbí se mi Vaškovo fanouškovské nadšení, kdy pevně věří v to, že tvůrci budou dodržovat literu Tolkienova příběhu. Já spíš čekám, že v některých částech nezůstane z předlohy kámen na kameni. Občas jsem byl možná stručný, někdy zase uštěpačný, ale řeknu vám jedno: Budu hrozně rád, když víc tipů vyjde Vaškovi!