O víkendu si můžete zadarmo zahrát multiplayer Call of Duty: Modern Warfare

- Téma autor: Václav Pecháček

Call of Duty: Warzone trhá rekordy a zdá se, že v době koronavirové krize si tuhle battle royale chtějí zahrát snad úplně všichni – samozřejmě do značné míry i proto, že je zdarma, na rozdíl od původní Call of Duty: Modern Warfare s její kampaní a klasickým multiplayerovým módem. Activision ovšem hodlá potěšit všechny, kdo by si chtěli vyzkoušet i něco jiného než přežívání ve stále menším kruhu, a o víkendu nabídne multiplayer zdarma pro všechny.

Do multiplayeru Call of Duty: Modern Warfare můžete naskočit ode dneška od sedmi večer, nabídka skončí v pondělí. Přístup si zjednáte normálně skrz launcher Call of Duty: Warzone, kde se objeví nabídka playlistu „Stocked Up, Locked Down“.

Nejde tedy o zcela neomezený přístup do hry více hráčů, ale právě o jediný playlist, na němž se budou točit dvě mapy: Atlas Superstore pro 20 hráčů a Shoot House pro 12 hráčů. Zní to jako docela chudá nabídka, ale nezapomeňte, že multiplayer Modern Warfare nabízí spoustu různých módů. Na dvojici map si tak zahrajete Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination, Hardpoint i Headquarters.

Víc si můžete přečíst v oficiálním oznámení, kde najdete i taktické rady, jak se chovat na obou dostupných mapách. A pokud vás zajímá vše, co se šustne kolem Call of Duty, mám pro vás ještě tři poměrně zajímavé novinky, které se netýkají víkendového hraní zdarma.

zdroj: vlastní

Zaprvé se objevila poměrně zásadní informace, že Activision naděluje všem hráčům 10 úrovní battle passu zdarma. Stačí zamířit do sekce „Just For You“ a bonus si vyzvednout. A kdybyste se už náhodou vyhřívali na 91. či vyšší úrovni, zbylé levely vám přetečou do příštího battle passu.

Zadruhé došlo k vyřešení několik let staré žaloby ze strany výrobce armádních vozů Humvee, kterému se nelíbilo, že série Call of Duty tato vozidla zobrazuje. Jak upozornil server Ars Technica, federální soud nedávno rozhodl o tom, že Activision má právo na jejich vyobrazení, protože uměleckým záměrem her Call of Duty je vytvořit realistické zobrazení moderní války s účastí americké armády – a do toho, v rámci ochrany svobody slova a uměleckého vyjádření, spadá i herní zpracování Humvee.

Pro třetí bod je nutné zamířit na Reddit Call of Duty: Warzone, kde hráči diskutují o odhalení, že hra používá tzv. skill based matchmaking neboli SBMM – v podstatě se snaží k sobě přiřadit hráče s podobnou úrovní dovedností.

Část hráčů s tímto přístupem souhlasí a tvrdí, že je to jedině fér k nováčkům a k lidem, kteří ve střílečkách nejsou tak dobří – takové uživatele by asi nebavilo v každé hře narazit na několik elitních zabijáků, kteří by s nimi naprosto vytřeli podlahu, a je pro ně mnohem lepší, když se octnou v zápasech s nižší průměrnou úrovní dovedností.

Existuje ale i druhý úhel pohledu. Hráči si stěžují, že postupem času se jejich zápasy stávají čím dál tím těžšími, že se musí neustále soustředit, že každá partie je příliš kompetitivní, protože k nim hra už zkrátka nepřiřazuje o mnoho horší hráče, které by mohli zmasakrovat.

Někteří mají problém s tím, že si připadají pouze jako nadprůměrní hráči, nikoliv elitní, ale protože těch elitních je málo, hra tyhle dva typy pokročilých často hodí do jednoho pytle a nechá je hrát proti sobě. „Je to vlastně trest za to, že jsme dobří,“ zní jádro argumentu.

Nechám vás, ať si vyberete vlastní stranu barikády (a i mezi mými přáteli, kteří Warzone hrají, se názory různí), ovšem za sebe musím říct, že mi použití SBMM přijde jako rozumný krok, jak z hlediska vývojářů, kteří od hry neodeženou nováčky, tak z hlediska mě samotného jakožto hráče, protože Warzone zkrátka nehraju proto, abych si každý zápas připsal 15 killů. A když už se mi to povede, chtěl bych mít pocit, že je to kvůli mému vlastnímu zlepšení, ne proto, že mě hra náhodou hodila do zápasu se 149 lidmi, kteří Warzone zapínají poprvé.