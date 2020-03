Nintendu v Animal Crossing prochází to, co by si nikdo jiný netroufl

Switch

autor: Adam Homola

Animal Crossing: New Horizons jde proti většině pouček o herním designu a, světě, div se, jeho vývojářům to prochází. Všichni ostatní autoři neustále hlásají, jak je klíčové si hráče udržet. Jak ho za každou cenu zaháčkovat, každou chvíli mu cpát něco pod nos a hlavně nepolevit. Konstantní přísun nových podnětů, dárečků a možností je naprosto zásadní a nezbytný. Inu, je a není zároveň, jak nám nový Animal Crossing odvážně ukazuje.

Všudypřítomná konkurence

Stardew Valley se Animal Crossingem silně inspirovalo. Je pro něj ale největší konkurencí? Ano i ne.

Cílem rychlého zaháčkování a udržení si hráče za každou cenu je to, aby vám náhodou dotyčný nezačal pokukovat po jiné a nakonec k ní trvale nepřešel. A teď nemluvím jen o konkurenci v rámci žánru. Dokonce ani v rámci her. Konkurence pro Animal Crossing: New Horizons, stejně jako pro jakoukoliv jinou hru, je všude.

Konkurencí Animal Crossing není Stardew Valley ani The Sims, stejně jako konkurencí Call of Duty: Warzone není Apex Legends. Největší hrozbou pro libovolnou hru je Netflix, YouTube, HBO, Audible nebo vlastně libovolný koníček. Cokoliv, co vám žere v první řadě čas, v druhé řadě peníze.

Protože pokud vás něco zaháčkuje, začnete tam trávit čas a nakonec tím směrem dost možná poletí i fondy z vašeho účtu. A výrobci her by byli moc rádi, kdybyste podpořili právě je, proto se vás snaží za každou cenu udržet u sebe a chraň vás panenka Maria, pokud se jenom očkem podíváte po něčem jiném!

Obzvláště teď, v časech karantény, je snaha vydavatelů v boji o hráče zřetelná víc než kdy jindy. Vydavatelé se předhánějí, kdo dá větší slevu, kdo dá víkendové hraní zadarmo, nebo kdo poskytne gratis rovnou celou hru. Hlavně hrajte naše hry a nedělejte nic jiného!

Nintendo: Máš hotovo? Vypni to a vrať se zítra.

Nicnedělání je v Animal Crossing dokonale uklidňující balzám na nervy.

Animal Crossing: New Horizons na tyhle poučky fascinujícím způsobem kašle. A to z vysoka. Obzvláště v prvních dnech vám dá hra vždy jen něco málo na práci. Zabere vám to tak hodinku, maximálně dvě, podle toho, jak moc se poflakujete. Máte hotovo? Dobrá, tady je vaše odměna... a teď už pro vás nic nemáme. Přijďte zítra. Zítra reálného času.

Ve hře totiž plyne čas stejně jako ve skutečném světě. Pokud si tedy Animal Crossing zapnete ráno, uvidíte svítání. Večer spatříte západ slunce a ve 23:00 hodin našeho času je na vašem virtuálním ostrově noc. Řada herních mechanismů s přirozeným tokem času počítá. Chtěli byste udělat tohle? Získat tuhle věc? Tamten upgrade? Smůla. Dnes zaplaťte, vraťte se zítra.

Realistický denní režim platí i pro obchod. Jestliže chcete něco koupit zrovna mimo otevírací dobu (8:00 až 22:00), máte smůlu – je zavřeno. Prodávat věci můžete naštěstí nonstop. Stačí je totiž vložit do speciální krabice před obchodem a jeho personál to prodá, jenže pouze za 80 procent běžné ceny a peníze vám přijdou poštou až druhý den.

Často se tak ve hře přistihnete tak říkajíc s prázdnýma rukama. Máte vše hotovo, nic dalšího se po vás nechce, vy stojíte uprostřed poloopuštěného ostrova a nemáte co dělat. Samozřejmě že rybářský prut můžete vytáhnout kdykoliv, stejně jako síťku na hmyz. Můžete sbírat suroviny, ladit zahrádku, přesouvat nábytek nebo prostě jen tak chodit po ostrově a relaxovat.

V Animal Crossingu je tak technicky vzato pořád co dělat, ale tradiční herní struktura tu chybí, stejně jako nekonečný vodopád více či méně zaměnitelných úkolů. Některé dny dokonce chybí i ten jeden jediný hlavní „příběhový“ úkol. Jednoduše se po vás zrovna ten den nic nechce, tak si buď užívejte ostrovní nicnedělání, nebo běžte něco dělat v reálném světě.

S každým dalším dnem sice herní možnosti i činnosti bobtnají, ale ani po týdnu hraní u toho nemám potřebu sedět pět hodin denně. Splním to málo podstatného, načež mě Animal Crossing v podstatě pošle do háje. Bezcílné poflakování po ostrově mě zase tolik nebaví, tak nasbírám alespoň pár Nook Miles (zdejší chytrá obdoba achievementů) a hru vypínám.

Čas jsou zvonečky

Jedním z magnetů tahajících hráče zpátky jsou vaši ostrovní spoluobčané. Ty si jednoduše nemůžete neoblíbit.

Nintendo si dává neskutečně na čas, ale prochází mu to. Animal Crossing má takové to těžko popsatelné kouzlo, které si prostě musíte zažít. Kouzlo, kvůli kterému mám nutkání se do hry pořád vracet.

Jakkoliv jdou vývojáři hlavou proti zdi a na všemožné designové poučky kašlou, výsledek je efektivní. V pěstování návyku jsou totiž odborníci. Zapnout hru každý den alespoň na chvíli, něco málo splnit a další den se do ní zase vrátit... Motivovat hráče k permanentním návratům na virtuální ostrov jde tvůrcům na výbornou. Hra vám totiž každý den něco málo nabídne, nemluvě o tom, jak nesmírně příjemná a relaxační je.

Vy se na svůj ostrov zkrátka chcete vrátit. Přitahuje vás to tam jako magnet. Patrika tam táhne pocit komunity, někoho zase kreativní multiplayer, mě (zatím) pocit budování a vylepšování vlastního virtuálního místečka. Kdybyste viděli moji zahrádku a dvorek, hned byste chtěli na grilovačku. A teď mě už omluvte, dnes jsem ještě nezalil kytky.

