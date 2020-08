Magic: The Gathering opět banuje. Komunita oprávněně jásá

4. 8. 2020 17:00 | autor: Václav Pecháček

Myslím, že se dá objektivně, bez zlomyslných úšklebků prohlásit, že vývojáři Magic: The Gathering nejsou úplně ve formě. Absolutně se jim nevyvedla edice Ikoria, už předtím museli hasit ničivý meta-požár kvůli planeswalkerovi Okovi a všeobecně se krizovému managementu musí věnovat výrazně víc, než by jim určitě bylo milé.

Ale na druhou stranu jim musím přiznat, že se mu skutečně věnují a že se svou hru neustále pokoušejí vylepšovat. Příkladem toho je i velice překvapivý, skoro až neuvěřitelně náhlý ban, který ze standardu včera vyřadil čtyři klíčové karty.

Úder Banhammeru dopadl na Wilderness Reclamation, kartu, která uměla vygenerovat absurdní množství many a ukončit hru jediným nabušeným kouzlem, aniž by s tím soupeř mohl mnoho udělat. Schytala to Growth Spiral, lízací pomůcka, která zároveň vyndávala na stůl landy a byla klíčovou součástí dominantních Ramp decků. Zmizela kočička Cauldron Familiar, kterou hráči moc rádi cpali do pece a znovu oživovali.

A především zmizel T3feri.

Po zabanování Teferiho, Time Ravelera, neuvěřitelně mocného planeswalkera, jehož hlavní funkcí je kazit soupeři hru a nenechat ho hrát instantní rychlostí, komunita volala už dlouhé měsíce – přesně proto, že znemožňuje interakci, že když ho soupeř vyloží, tak se může stát, že už si prostě nezahrajete. Ale odstraněn byl až teď – do značné míry pravděpodobně proto, že byl jedním z mála způsobů, jak se hráči mohli vyrovnat s hrozbou Wilderness Reclamation.

Fanoušci Magiců jsou ze změn obecně nadšení, takže se nabízí otázka, co je na onom banu vlastně tak šokujícího. Tím největším faktorem je asi jeho náhlost a rozhodnost – a taky velice zvláštní načasování.

Wizardi tentokrát nedávali žádné upozornění, že se něco chystá, prostě se sebrali a banovali. Mohli si to dovolit, protože většina hráčů kvůli koronavirové pandemii hraje karty digitálně v rámci Magic: The Gathering Arena, takže nepotřebovali časovou rezervu na to, aby své zabanované kartičky případně prodali. A tento krok byl potřeba víc než kdy jindy, protože na počítači je možné za stejnou dobu odehrát daleko víc her, což vede k rychlejší únavě ze stojatých vod neměnné mety.

Je ovšem velice zajímavé, že problém by se co nevidět vyřešil sám. Na konci září totiž vyjde nová edice, Zendikar Rising, po jejímž uvedení na trh ze Standardu odrotují Wilderness Reclamation, Growth Spiral i Teferi.

Rázný přístup vývojářů a touha vylepšit metu krátkodobě, v podstatě jen na měsíc a půl (a na jeden velký profesionální turnaj v podobě Players Tour Finals), se tak dá považovat za maximálně experimentální. Sami tvůrci tvrdí, že to nutně není ukazatel jejich budoucího jednání – koronavirový svět je prostě divný a v digitálním prostředí dávají rychlejší, nekompromisní změny větší smysl než v tom fyzickém.

Někdo by mohl namítnout, že bany měly přijít už dávno a že už jsou v tuhle chvíli vlastně zbytečné, ale s tím nesouhlasím, protože i měsíc a půl zdravějšího kompetitivního hraní stojí za to – a protože Cauldron Familiar by v září neodrotoval. A věřte mi, že hrát proti jeho balíčku je jeden z nejhorších a nejzdlouhavějších zážitků, jaké vás vůbec v Areně můžou potkat.

Chápu, že odcházíš, Teferi, ale budeš mi chybět. Jak jen tě nahradím, drahá Growth Spiral! Wilderness Reclamation, respektuju manové šílenství, které jsi dokázala zprostředkovat. Ale ty, zatracená nemrtvá kočko, shoř v peci, kam patříš. A už se nevracej.