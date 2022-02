Lednové recenze na Games.cz: To nejlepší je to staré

2. 2. 2022 17:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Leden bývá na hry obvykle slabší, ale díky mnohým odkladům v loňském roce bylo i v prvním měsíci roku 2022 co hrát. A co se kvalit týče, hezky se nám to téměř rovnoměrně rozprostřelo mezi šestky, sedmičky, osmičky a devítky.

„GTFO byste si neměli nechat ujít, pokud máte po ruce čtyřčlennou partu kamarádů a nebojíte se vstupní investice. V takovém případě budete odměněni nezaměnitelnou hororovou akcí, která si bere to nejlepší ze spousty jiných titulů, a byť není dokonalá, je rozhodně pekelně návyková,“ varuje v recenzi Pavel Skoták.

zdroj: 10 Chambers

God of War: PC verze – 9/10

„Fenomenální hra, brilantní balet vybroušeného designu a strhující hratelnosti, kterému bohužel nedělá stoprocentní čest kvalita konverze na počítače. Nejde o úplný průšvih a hra za pořízení rozhodně stojí i na PC, ale bezvadný port zkrátka vypadá jinak. Snad ještě dorazí opravy,“ doufá Honza Slavík.

zdroj: Sony Santa Monica

„Jedno z malých velkých překvapení konce loňského roku. Vydařená vesmírná střílečka, která sice ukazuje, že méně je někdy více, ale v tom nejdůležitějším neselhává. Debut, za který se studio nemusí stydět,“ chválí tvůrce Pavel Makal.

zdroj: Inside Xbox

„Solar Ash nadchne svou výraznou výtvarnou stránkou i neotřelým, plynulým pohybem. Opakující se mechanismy už jsou zábavné trochu méně a po stránce designu jim časem schází originalita i výzva,“ soudí Šárka Tmějová v recenzi.

zdroj: Sony

„V první chvíli úchvatný, autentický výlet do světa starého Říma, kterému ke konci ubližuje repetice a scenáristické přešlapy. Nejvíc ze všeho ale zamrzí hrozné technické chyby,“ smutní Vašek Pecháček.

zdroj: THQ Nordic

„Rainbow Six Extraction staví na originálním a nadějném konceptu složení misí, které můžete kdykoliv opustit, a na zranitelnosti jednotlivých operátorů mezi výpravami. Podkopová si ale vlastní nohy přílišnou repetetivností a prázdným příběhovým pozadím. Nepomáhá ani generické zpracování mimozemských nepřátel. Stává se tak průměrnou kooperační arkádovou střílečkou, která už po pár hodinách hraní nemá co nového nabídnout,“ říká Jakub Špiřík.

zdroj: Ubisoft

„Notorická párty hra je na Switchi jako doma a umí přinést vlny smíchu na nejedné sešlosti. Zábavné chvíle na přenosné konzoli jsou zaručené. Naštve ale chybějící obsah, nepovedený online a fakt, že sami si s želatinovými panáčky nezablbnete,“ vyčítá Jakub Malchárek.

zdroj: Archiv

Uncharted: Legacy of Thieves – 9/10

„Uncharted: The Lost Legacy ani Uncharted 4: A Thief’s End po herní stránce nijak nezestárly. Stále jsou to ztřeštěná, epická dobrodružství s výborně napsanými postavami a přenádhernými scenériemi. Ty jsou díky remasterům ještě o fous hezčí, ostřejší, detailnější a svižnější a zážitek je díky DualSense zase o kus hlubší. Pro fanoušky série i nové hráče je remasterovaná kolekce správnou volbou,“ nešetří nadšením Patrik Hajda.

zdroj: Sony

„Nobody Saves the World je skvělé menší akční RPG s propracovanými souboji a především s výborně napsaným humorným příběhem a světem. Není to titul bez chyb a občas se ho můžete přejíst, ale jako odreagování a součást Game Passu funguje bezchybně,“ raduje se Pavel Skoták.

zdroj: DrinkBox Studios