Jaký film nebo seriál si pustit k Alanu Wakovi

5. 10. 2021 17:00 | Téma | autor: Alžběta Trojanová

Vzpomínám si, jak jsem po dohrání Alana Waka děsně toužila zažít tu samou atmosféru ještě jednou. Zdánlivá normálnost všedního maloměsta kdesi v lesnatých horách Washingtonu, která se mísí s tíživým pocitem, že něco je zoufale špatně. Realita a nadpřirozeno se slévají v jedno a jen těžko můžete říct, zda je to skutečně prokleté místo, nebo snad hlavní hrdina přichází o rozum. Inspirace Stephenem Kingem míchaná s trochou toho Lovecrafta a pořádnou dávkou Twin Peaks.

Jestli jste na tom podobně a chcete se naladit na dnešní vydání remasterované verze téhle hry, možná se vám bude hodit drobné doporučení, jak na to. Jde o výběr filmů a seriálů, které jsou podobně tematicky zaměřené. Možná nemají tak vypilovanou atmosféru, ale jsou tím nejbližším, co momentálně filmová a televizní produkce nabízí.

Kultovní seriál od Davida Lynche samozřejmě nesmí chybět hned na prvním místě seznamu. Ostatně Sam Lake, který se postaral o scénář Alana Waka, se nijak netajil, že si některé prvky ze seriálu vypůjčil, ať už jde o tíživou atmosféru obyčejného amerického městečka, které skrývá mnohem víc, než se na první pohled zdá, nebo i trochu toho absurdního humoru.

Twin Peaks navíc slouží i jako vizuální předloha. Vývojářský tým z Remedy totiž vyrazil konkrétně po stopách lokací, kde se seriál natáčel, a odvezl si odtamtud na 60 tisíc fotografií jako reference. A poslední argument, proč se do Twin Peaks pustit: Jde o zásadní popkulturní seriál, který by vám neměl chybět už jen kvůli řadě narážek, se kterými se setkáte v řadě jiných filmů, her a seriálů.

zdroj: New Line Cinema

V originále In the Mouth of Madness je fantastický film od Johna Carpentera, který má z mého pohledu k Alanu Wakovi asi nejblíž, možná i trochu tou přiznanou béčkovostí.

Sam Neill dostane za úkol najít spisovatele, který má před uzávěrkou své poslední hororové knížky. Údajně se naposledy nacházel v malém městečku kdesi v New Hampshire. Po Samově příjezdu se ovšem začnou ve městě dít podivné věci.

John Carpenter měl vždycky blízko k H. P. Lovecraftovi a v případě Šílenství tomu není jinak. Nejde sice o tak dobrý film, jako je naprosto nepřekonatelná Věc, rozhodně ale stojí za zhlédnutí.

Pokud vám nějakým způsobem utekl film Prokletý ostrov (v originále Shutter Island), nejlíp uděláte, když si o něm nic nezjistíte a jednoduše si ho rovnou pustíte. Ano, tohle je přesně jeden z těch klasických filmů, o kterých je skutečně lepší dopředu nevědět nic. Snad jen, že se o režii postaral oscarový Martin Scorsese, hlavní roli agenta, který vyšetřuje zmizení pacienta ve věznici pro psychicky narušené zločince, si zase střihl oscarový Leonardo DiCaprio. Tady se nedá šlápnout vedle.

zdroj: Dimension Films

Film v originále zvaný prostě 1408 s Johnem Cusackem patří mezi jednu z mnoha filmových adaptací Stephena Kinga a překvapivě to není tak špatné jako v jiných případech. I tady se setkáte se spisovatelem, který se tentokrát věnuje vyšetřování nadpřirozených událostí. Sám je ovšem skeptický, a tak mu nedělá problém kývnout na nabídku strávit noc v prokletém hotelovém pokoji číslo 1408. A tušíte správně, rozhodně nepůjde o klidný večer. Sice tu nenajdete husté lesy, o pořádnou atmosféru je ovšem postaráno.

V originále As Above, So Below je příjemný nízkorozpočtový film, který působí, že bude neuvěřitelně blboučký, ale když budete mít nízká očekávání, dokáže mile překvapit. Vše se odehrává v pařížských katakombách, kde překrásná hrdinka a banda dalších dobrodruhů pátrají po tajemném pokladu, jen aby se ztratili v trhlinách reality. Všechno je natáčené ve stylu Záhady Blair Witch, a když trochu vypnete mozek, tenhle malý horor si užijete.

zdroj: Netflix

Francouzský seriál z produkce Netflixu má i přes evropské zasazení k Alanu Wakovi kupodivu blízko. Atmosféra hustá, že by se dala krájet, temné, nekonečné lesy, malé město obývané místními figurkami, ale i podivné vraždy, k jejichž vysvětlení musíte dost možná zahodit konvenční přístup. Zone Blanche má sice mnohem blíž ke klasickým severským detektivkám, ale nechybí tu ani mysteriózní horor.

Seriál zasazený do světa knih Stephena Kinga nabízí spoustu pomrknutí pro milovníky tohohle legendárního spisovatele. Krom toho tu ale taky najdete příběh malého městečka uprostřed mainských lesů, kde se obyvatelům dějí podivné věci. Seriál si rozhodně užijí i ti, co od Kinga nic nečetli. Za mě osobně je první série vcelku solidní a stojí za to sama o sobě. Druhá mě už tolik nenadchnula.

Seriálová adaptace knižní série Wayward Pines nabízí klasický příběh malého městečka, kde se dějí podivné věci. Agent FBI, kterého hraje Matt Dillon, se záhadně ocitne ve Wayward Pines. Svět maloměsta je zdánlivě idylický, ale neexistuje možnost navázat spojení s okolním světem a záhady se na sebe jenom kupí. Seriál je solidní, druhá série ale výrazně ztratí dech.

Tohle jsou tedy má osobní doporučení. Jako čestné zmínky bych ještě uvedla například klasiku Akta X (alespoň některé epizody), seriál Fringe nebo filmovou antologii Southbound. Za zmínku stojí i Vražedná terapie, béčkový film, který zoufale zestárl, ale pokud budete hodně hladoví, třeba nepohrdnete ani tímhle. A samozřejmě nesmím zapomenout na hraný prequel k samotné hře jménem Bright Falls. Produkce je hodně fanfilmové kvality, ale nakonec, proč ne?

Pokud máte vlastní tipy, rádi si je přečteme v diskuzi buď na webu, nebo Discordu.