Jaké hry vyjdou v únoru?

1. 2. 2023 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

První měsíc letošního roku se sice na první pohled mohl zdát jako ze slabšího soudku, ale nakonec bylo co hrát – zejména díky fenomenálnímu remaku Dead Space. Únor, zdá se, zdárně naváže, protože přináší řádně nabitou sestavu.

2. 2. Deliver Us Mars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Hned zítra se budete moci pustit do sci-fi příběhové adventury Deliver Us Mars od studia KeokeN Interactive. Hra slibuje podmanivý hvězdoplavecký zážitek, když na rudé planetě a kolem ní budete rozplétat tajemství zmizelých kolonizačních lodí, na nichž závisí osud celého lidstva.

zdroj: KeokeN Interactive

10. 2. Hogwarts Legacy (PC, PS5, Xbox Series)

Fanoušci Harryho Pottera a magického, tajemného světa bradavického hradu už jiné datum v únoru ani nepotřebují. Zda očekávání vyšponovaná marketingovou masáží najdou oporu v realitě, zjistíme už za týden a kousek. Majitelé deluxe edice navíc dostanou do hry přístup o tři dny dříve, 7. února. Tak snad to bude pořádná bombarda maxima.

zdroj: Avalanche / Hogwarts Legacy Youtube

Když přijde řeč na nejlepší budovatelské strategie všech dob, ani po čtyřiadvaceti letech nejde nezmínit Pharaoh. Všichni, kdo na egyptské stavění vzpomínají s láskou, mohou v kalendáři kroužkovat 15. únor, kdy vyjde remaster od studií Dotemu a Triskell.

zdroj: Dotemu

Kdo netrpí vzrušením z pyramid a pěstování fíků, nepřijde zkrátka, protože ten samý den vychází i počítačová verze konzolového rogue-lite sci-fi hitu Returnal. Kovaní PC hráči tak konečně budou mít příležitost zjistit, co Pavlovi učarovalo natolik, že hře v předloňské recenzi udělil devítku a bez váhání ji označil za kandidáta na hru roku.

zdroj: PlayStation YouTube

21. 2. Atomic Heart (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Dystopická střílečka od studia Mundfish, která si během let vysloužila přezdívku „ruský Bioshock“, dorazí ve druhé třetině měsíce.

zdroj: Focus Entertainment

Anebo se budete moci vydat do Japonska na úplném sklonku období Edo prostřednictvím remaku historického spin-offu série Like a Dragon (dříve Yakuza), který se poprvé podívá na západní trh.

Historické reálie nabízí pestrou tapiserii intrik, politických třenic, vražd, tajné policie a pletich, které nakonec vyústily v pád šógunátu Tokugawa a počátek období Meidži, takže příběh rozhodně bude o co opřít. A jelikož se pořád jedná o hru ze série Like a Dragon, můžeme krom toho také očekávat bohatý příděl mafiánského držkobití. A samozřejmě i dobové karaoke.

zdroj: Sega

Stratégové a vojevůdci si také přijdou na své, ke konci měsíce dorazí očekávané pokračování strategií z druhé světové války. Naše dojmy napovídají, že se bude hrát i vypadat podobně jako předchozí díly. Zda to je plus, nebo minus, už necháme na vás.

zdroj: Relic Entertainment

Kdo už má války plné zuby, může raději vyrazit do lesa, jehož obyvatelé ho budou mít... plné zuby. Už první díl hororového survivalu fascinoval tísnivou atmosférou a nezvyklou prohnaností zmutovaných kanibalů, kteří z každé noční procházky udělali zážitek, co se zaryl do paměti. Třiadvacátého uvidíme, co se tvůrcům ze studia Endnight podařilo na silných základech postavit.

zdroj: endnightgames.com

Krásné tradiční JRPG oděné do citlivé směsi pixel artu a moderních technologií se dočká pokračování. Můžeme se těšit na nové mechaniky, oživení soubojového systému a dobrodružství osmi cestovatelů ve zcela novém světě Solistia, jehož obyvatelé právě objevili sílu páry a jsou na prahu průmyslové revoluce.

zdroj: Square Enix