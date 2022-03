Jaké hry vyjdou v březnu?

1. 3. 2022 15:45 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Napěchovaný herní únor je za námi, to ale rozhodně neznamená, že bychom se v březnu měli u obrazovek nudit. Ba naopak, i třetí měsíc letošního roku přinese řadu zajímavých titulů a ochuzeny nebudou žádné platformy.

1. 3. Shadow Warrior 3 (PC, PS4, Xbox One)

Zabiják Lo Wang, který pro pubertální vtípek nejde daleko, se opět vrací, aby z mýtických démonů i lidských nepřátel nadělal fašírku. Recenzi na třetího Shadow Warriora si už teď můžete přečíst, Patrik chválil především vydařenou akci a nekomplikovanou hratelnost.

zdroj: Sony

1. 3. Elex II (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Vývojáři z Piranha Bytes, autoři slavné série Gothic, se vracejí do světa Elexu, v němž se snoubí sci-fi a fantasy estetika. I tuhle hru už jsme stihli zrecenzovat, Pavel Skoták si ji nicméně moc nepochvaloval. Jen lehce nadprůměrné pokračování si podle něj opět ukouslo příliš velké sousto, problematická je také obecná zastaralost a technické problémy.

zdroj: Piranha Bytes

1. 3. FAR: Changing Tides (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S)

Pokračování atmosférické adventury FAR: Lone Sails se místo písečných dun bude odehrávat v mořských vlnách a v roli hlavního hrdiny se budete snažit dostat domů cestou plnou nástrah. S prvním dílem sdílí FAR: Changing Tides výtvarný styl, 2,5D perspektivu i soundtrack od skladatele Joela Schoche.

zdroj: Okomotive

Vývojáři z PlatinumGames se rozhodli opustit žánr relativně lineárních akčních rubaček a naservírují nám kooperativní záležitost pro až čtyři hráče, navíc s prvky live service a povinností zůstat online celou dobu hraní. Spolu s přáteli si budete prosekávat cestu věží až k samotnému vrcholu a my jsme moc zvědaví, jak se po peckách typu Bayonetta nebo Astral Chain tento úkrok stranou vyplatí.

zdroj: Square Enix

Fanoušci závodních her na PlayStationu můžou konečně bouchat šampaňské. Legendární značka se vrací a nezbývá než doufat, že si po čtyři roky starém Sportu napraví renomé. Čeká na vás záplava vozidel a tratí s typickou japonskou precizností, kavárna, v jejímž nevšedním menu naleznete herní výzvy, a doufejme i vydařený jízdní model a zábavná hratelnost. Patrikovu recenzi čekejte brzy.

zdroj: Sony

10. 3. Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök (PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S)

Obří rozšíření pro předloňskou Valhallu nabídne mytologický příběh, v němž na sebe Eivor opět vezme bájnou roli Odina a na ploše 40 hodin naplní svůj osud. Získáte nové magické schopnosti, samozřejmostí jsou také nové zbraně i zbroje. Dawn of Ragnarök nicméně na rozdíl od předchozích DLC nenajdete v Season Passu.

zdroj: Ubisoft

15. 3. Grand Theft Auto V (PS5, Xbox Series X/S)

Vážně k tomuhle musíme po devíti letech cokoli dodávat?

zdroj: Sony

18. 3. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Levoboček jedné z nejslavnějších a nejkošatějších sérií herní historie vzniká pod taktovkou Team Ninja a podobně jako v případě Niohu dostaneme náročné akční RPG moderního střihu. Hlavní hrdina je natolik intenzivní, že dávno před vydáním hry stihl účinkovat v hromadě internetových memů. Doufejme, že hra bude stejně populární jako jeho nelibost k Chaosu.

zdroj: Koei Tecmo

Tango Gameworks opouští survival horor a přiklání se k mnohem intenzivnější akci. Duchovní otec Resident Evilu Šindži Mikami nás zve do ulic Tokia, které jsou zamořené nejrůznější nadpřirozenou ektoplazmatickou žouželí a vaším úkolem bude ji za pomoci bojových umění sprovodit ze světa. V redakci jsme, co se týče očekávání, poněkud rozpolceni, ale držíme si palce, aby to dobře dopadlo!

zdroj: Sony

Když to dobře nedopadne, v ten samý den dorazí rozkošná růžová koule s velkým apetitem (ne, Pavle, o tobě nikdo nemluví), která má podle posledního traileru ambice vyrovnat se fenomenálnímu Super Mario Odyssey. Kirby bude tentokrát schopen zhltnout opravdu ledacos, těšte se polykání aut, automatů na limču nebo třeba dopravních kuželů.

zdroj: Nintendo

31. 3. Weird West (PC, PS4, Xbox One)

Březen uzavře akční RPG z Divného západu, který spojuje klasický western a nadpřirozené prvky. Z ptačího pohledu viděná hra bude vyprávět příběhy pětice lovců odměn, některé její části budou náhodně generované a pozornost hra budí především proto, že na ní pracuje zakladatel Arkane Studios Raphael Colantonio, který v roce 2017 založil vlastní malý tým.

zdroj: Wolfeye Studios