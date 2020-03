Jak si zkrátit dlouhé chvíle v karanténě? Nezávislí vývojáři nabízejí 40 her k vyzkoušení

Už jsme se coby náhrady za Game Developers Conference dočkali kompletních hardwarových specifikací Xbox Series X, dnes večer je bude následovat PlayStation 5 a taky více než 40 her, jejichž dema vyjdou v rámci Steam Game Festivalu.

Posun GDC 2020 totiž zásadně neohrožuje velké ryby herního průmyslu, jako spíš nezávislé vývojáře, kterým organizátoři sice vrátili peníze za vstupenku na samotnou konferenci, náklady na ubytování a dopravu jsou pro ně ale často nenávratně utopené.

Surprise! @thegamefestival returns tomorrow to @Steam with 40+ new games you can play at home, which were originally set for GDC. This is the Spring edition of @thegamefestival pic.twitter.com/lD7LE509Ge