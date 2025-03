Jak hodnotí ve světě – Monster Hunter Wilds

28. 2. 2025 16:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Když vyjde nový díl akční série Monster Hunter, je to ve světě vždycky velká sláva. A nejinak tomu je v případě Monster Hunter Wilds. Evoluce série Jakubovi udělala radost, kterou neskrývá v recenzi a zbytek světa je na tom podobně. Aktuálně si hra na agregátoru Metacritic vysloužila 90 bodů na PS5 a Xboxu Series, PC potom ukazuje 88 bodů. Co na Wilds říkají světové recenze?

„Monster Hunter Wilds je sebevědomý, odvážný a jeden z nejlepších dílů série Monster Hunter vůbec, protože dokáže stát na gigantických ramenou World a v téměř každém ohledu ho vylepšuje.“

„Monster Hunter Wilds zvládá ambiciózní vstup do žánru otevřeného světa téměř dokonale. Hratelnost je pohodlnější než kdy dřív a nabízí více téhož, avšak s vylepšeními všech stávajících systémů. Pokud chcete přivést své přátele k této sérii, tohle je ta správná hra.“

„Monster Hunter Wilds je nejsofistikovanější hra série Monster Hunter vůbec. Je doslova nabitá obsahem, byla chytře a hráčsky přívětivě zjednodušena a přidává tolik drobných vylepšení a bonusů oproti World, že je těžké si představit, kam by Capcom mohl jít dál. Dalo by se namítnout, že Capcom obrousil všechny ostré hrany a tím vymazal osobitost série, ale to by bylo nefér: podle mě je hra přístupnější, má stejnou hloubku jako World, jen je skrytá v záhybech endgame obsahu.“

zdroj: Capcom

„Po 100 hodinách hraní mohu s jistotou říct, že Monster Hunter Wilds je lepší hra než World i Rise. Zaměřuje se především na zpřístupnění a zjednodušení celkového zážitku, aniž by odstranila klíčové prvky, které si veteráni série oblíbili. Je to titul, který by měl zažít každý. Hlavní příběh sice není nic, o čem byste psali domů, ale i tak je zábavný a skvělě připravuje hráče na tu pravou výzvu. Rok 2025 je nabitý současnými i nadcházejícími tituly, které už teď vypadají jako kandidáti na hru roku, a přestože většina z nich ještě nevyšla, cítím v kostech, že Monster Hunter Wilds si odnese minimálně nominaci na hlavní cenu.“

„Tuhle hru nelze zredukovat na sérii soubojů. Je to svět, ekosystém, komunita hráčů. Jste napůl lovec, napůl přírodovědec. Wilds ve svém příběhu až příliš sází na bezproblémovou zábavu, ale jakmile jsem dostala volnost k průzkumu, začala jsem se s tímto světem cítit více propojeně. Místo toho, abych byla neustále vedená za ruku z boje do boje, šplhala jsem do korun stromů a pátrala po tvorech, vytahovala dalekohled, objevovala skrytá místa pro tábořiště a podvodní jeskyně plné užitečných surovin. Zjistila jsem, že musím častěji měnit zbraně, vylepšovat brnění a znovu se zorientovat v nepřeberném množství drahokamů a drobností, které mému lovci poskytují cenné dovednosti. Můžete si ve Wilds jen užít příběh a bude to stát za to. Já ale vím, že u hry budu trávit ještě HODNĚ času.“

„Navzdory obecně nižší obtížnosti a problémům s výkonem na PC je Monster Hunter Wilds bezpochyby novým vrcholem série. Zvýšená přístupnost, která jistě rozšíří okruh hráčů i mimo stávající fanouškovskou základnu, neoslabila to, co dělá Monster Hunter jedinečnou sérií. Otevřený svět byl naopak hladce začleněn do klasické formule a nabízí nové a lepší způsoby, jak si lovy užít – ať už sólo, nebo s ostatními – přičemž celkový zážitek je ještě plynulejší.“

„S nejlepším soubojovým systémem a příběhem v dvacetileté historii akčních RPG se Monster Hunter Wilds stává novým vrcholem série – a to vše ještě oživuje pestrá škála monster, která boří dlouholeté designové konvence.“

zdroj: Capcom

„Monster Hunter Wilds je nástupcem, jaký si nejprodávanější hra od Capcomu zaslouží. Vylepšuje téměř každý aspekt World a přináší ohromné dobrodružství, které – pokud překonáte strmou počáteční křivku učení – zůstává nejuspokojivějším akčním RPG vůbec.“

„Monster Hunter Wilds působí jako bod zlomu. Novinky jako Focus Strikes přidávají slibné nové rozměry k velkolepě propracovanému bojovému systému a plynulé lovy spolu s měnícími se ročními obdobími posouvají sérii blíže k vizi živoucí ekologie monster, i když postrádá trochu svojí duše. Špičkový souboj s monstry vyvažuje divočinu, která je možná až příliš zjednodušená.“

„Nejnapínavější a nejvylepšenější Monster Hunter dosud, i když jeho snaha vyvážit staré a nové ne vždy dokonale zapadá do nekonečné snahy zavděčit se všem hráčům.“

„Zdá se, že kreativní návrhy příšer od Capcomu nemají konce – a to byla vždy jedna z největších sil Monster Hunteru. Ať už hrajete sami nebo s ostatními, Capcom dobře ví, jak vás má vrhat do jednoho epického souboje za druhým – soubojů, které by v jiných hrách byly vrcholnými boss fighty. Monster Hunter Wilds sice trpí problémy s výkonem, prostředí je často nevýrazné a příběh působí nadbytečně, ale jakmile stanete tváří v tvář obávanému monstru, jen máloco se vyrovná tomu vzrušení. Wilds možná přináší jen postupná vylepšení a další zdokonalení osvědčené formule, ale přesně to bylo potřeba.“

„Monster Hunter Wilds dál chytře obrušuje hrany série, což vede k nesmírně zábavným soubojům, ale zároveň postrádá skutečnou výzvu.“

„V aktuálním stavu při vydání vás s partou přátel čeká zábavných, i když poměrně snadných 30 až 40 hodin, než vyčerpáte veškerý dostupný obsah. Pokud se vrátí grind, kdy k poražení nejtěžších monster potřebujete specifické materiály, můžete k finálnímu hodnocení po vydání přidat pár bodů.“