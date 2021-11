Jak hodnotí ve světě – Grand Theft Auto: The Trilogy: Definitive Edition

15. 11. 2021 16:54 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Na očekávané remastery her Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City a Grand Theft Auto: San Andreas jsme se těšili dlouho, a byť jsme neměli přehnaná očekávaní, Rockstar nás stejně dokázal zklamat.

Jak jste si mohli přečíst v našem článku, remasterovaná trilogie Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition dostává od hráčů pořádně na frak a nejinak jsou na tom první hodnocení zahraničních novinářů. Naše recenze dorazí snad brzy, ale do té doby si nechte zkazit radost výroky přespolních recenzentů.

„Trilogie GTA je dobrý způsob, jak si zahrát tyto tři klasické hry, ale zdaleka není "definitivní". Člověk by si myslel, že jestli si nějaké hry zaslouží velkorozpočtový remake, tak jsou to právě tyto tři, nebo přinejmenším San Andreas, ale to, co Rockstar místo toho vydal, působí mnohem méně ambiciózně.

Stále je to způsob, jak si zahrát jedny z nejlepších her vůbec na moderních platformách, ale to už jste mohli udělat předtím s verzemi, které v sobě neměly lovecraftovský body horror, trápící tolik modelů postav. Je zklamáním, že do balíčku nebylo vloženo více lásky a prostředků. Ne že by si to Rockstar nemohl dovolit.“

„Grand Theft Auto 3, Vice City a San Andreas patří k nejlepším hrám pro PlayStation 2, které pomohly vytvořit a definovat žánr otevřených světů. Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition neposkytuje nejlepší způsob, jak si tyto tituly vychutnat, ani by neměla být považována za "definitivní" edici obsažených her. Definitivní edice je často hezčí a o něco modernější v ovládání a prezentaci, ale chybějící funkce a špatně optimalizovaný obsah zklamaly v tom, co mohlo být ideálním remasterem. Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition působí uspěchaně - a to je po dvaceti letech zklamání.“

„Nakonec vás bude mrzet, že si GTA Trilogy Remastered nemůžete zamilovat. Přinejmenším v jeho současném stavu, protože spousta chyb a problémů s výkonem opravdu kazí zábavu. Přesto, pokud jste na těchto titulech vyrůstali a nemůžete se dočkat, až se vrátíte do starých dobrých časů, hra je stále hratelná, i když doporučujeme počkat na budoucí aktualizace, které doufejme opraví problémy. Co se týče nových hráčů, kteří jsou zvyklí na moderní hratelnost a design, tak zde asi není moc co hledat, protože základní herní mechanismy tohoto balíku jsou opravdu staré.“

„Ne že bych byl naštvaný, jsem jen zklamaný. Tyto tři hry pro PS2 zůstávají kultovní a užil jsem si návrat do Liberty City, Vice City a San Andreas, ale jako remaster postrádá Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition péči a respekt, který si takto vysoce ceněné hry zaslouží. Nemá kvalitu, kterou jsme v poslední době od remasterů očekávali. Přesto je jejich kvalita taková, že základní hry, které si zasloužily něco lepšího, stále obstojí jako produkt své doby. Stojí za to se k nim vrátit, pokud má trilogie GTA pro PS2 ve vašem srdci zvláštní místo, pokud dokážete zmírnit očekávání a přijmout dobré, špatné i vyloženě ošklivé věci z remasteru. Pokud ne, bude lepší, když si uchováte růžové vzpomínky.“

„Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition na Switch přináší tři z nejlepších herních titulů v překvapivě hrubém balení, které z hvězdných kriminálních eposů od Rockstaru vysává téměř veškerou zábavu. Jedná se o špatný port, odfláknutý, zadrhávající se, s nízkým rozlišením a plný bugů, glitchů, problémů se zvukem a dalších věcí. Pokud si ho můžete pořídit na jiné platformě, doporučujeme vám to udělat, nebo přinejmenším počkat, až bude opraven a snad v budoucnu vylepšen. Za současného stavu má tato hra k "definitivní" velmi, velmi daleko - takhle si tyto hry pamatovat nechceme.“

„Snímková frekvence je příšerná, hra je tak rozmazaná, že si budete myslet, že hrajete na CRT, a doba načítání je otřesná. Kdybyste byli fanoušky Nintenda do té míry, že byste nikdy nevlastnili jinou konzoli, a tenhle průšvih by byl vaším prvním dojmem ze tří nejlepších a nejdůležitějších videoher všech dob, divili byste se, proč je okolo nich takový povyk.

Pokud nějakým nevysvětlitelným způsobem dokážete všechny problémy přehlédnout, pak jsou tři hry z GTA Trilogy nespornou klasikou. Pokud se k nim ale chcete pořádně vrátit, právě teď je pro vás mnohem lepší udělat to na jiné platformě.“

zdroj: Rockstar Games