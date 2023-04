Jak hodnotí ve světě – Dead Island 2

19. 4. 2023 14:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Vzhledem k okolnostem vývoje nemrtvé řežby Dead Island 2 se zkrátka nešlo ubránit jistým pochybnostem, zda se střídajícím se studiím i vydavatelům podaří výsledek jednak vůbec někdy vydat, a jednak udržet pohromadě. Už opatrně pozitivní Adamovy dojmy z hraní ale naznačily, že by se mohlo chystat něco překvapivě kvalitního. Šárčina včerejší recenze to potvrdila. Trvalo to, ale výsledek je super.

Světoví recenzenti mají povětšinou podobný názor, i když se najde pár takových, které ohnilá novinka oslovila o poznání méně.

Rock, Paper, Shotgun – bez číselného hodnocení

„Tohle je hra, co chápe, že ji vlastně nepotřebujeme. Rozumí, že přichází těsně po vlně únavy z tématu. Nesnaží se tomu bránit, místo toho to přijímá a výsledek je odlehčené, špinavé dobrodružství, které má nulovou nutriční hodnotu, ale vystřelí vám do žil pořádnou dávku luxusní cukrové mňamky. Dead Island 2 je smrdutý odpad, ve kterém jsem si zatraceně vychutnal se vyválet.“

„Dead Island 2 je všechno, co si jen fanoušek může přát. Nabízí návykové souboje, skvělé mechaniky progresu postavy i výbavy, úžasně vtipný satirický scénář a krvavě fantastickou prezentaci. Čekalo se dlouho, ale výsledek za čekání stojí.“

„Dead Island 2 ví, co chce dělat, a dělá to dobře. Tahle zombie porcovačka je dobrá sama o sobě, ale ještě lepší v kooperaci s přáteli.“

„Dead Island 2 nepřináší revoluci, ale vrací se k úplným základům. Studio Dambuster nabízí fanouškům zombií krvavou i slunečnou cestu do srdce na rudo přebarveného města andělů. Mrzačení mrtvol nikdy nebylo tak brutální a uspokojivé. Střílečka to sice není dokonalá a trpí jistou repetitivností, ale chytře ji maskuje. Značka Dead Island je zpátky v plné parádě.“

„Dead Island 2 je přesně takový hlavy rozšlapávající nářez, jaký nám slibovali. Našlo by se pár šmouh, které by tvůrci měli ještě přeleštit, ale pokud doufáte v bezhlavý chaos a výbornou zábavu z jatečního mlýnku na maso, dostanete jí, co hrdlo ráčí.“

„Tahle hra se mnou sice nezůstane dlouho, ale ona nejspíš ani nemá. Tvůrci Dead Island 2 toho po hráči nechtějí moc, vlastně jen aby si užil povedenou výmluvu, proč jeden dva víkendy vraždit zombíky čím dál tím brutálnějším způsobem. A tím plní všechno, co bylo slíbeno, a vystihují, na čem série stojí.“

„Vraždit zombie v ulicích a na plážích Hell-A je zábava, a pokud se nenakazíte hned prvním kousnutím, možná stejně jako protagonista zjistíte, že čím déle hrajete, tím je zážitek silnější.“

„Dead Island 2 je parádně vtipná přehlídka násilí a ucházející dobrodružství s vražděním zombií, ale mimo skvělý smysl pro humor jí poněkud chybí kreativita.“

Kotaku – bez číselného hodnocení

„Díky dovednému designu prostředí a pohlcujícímu boji se podařilo postavit jedno z nejlepších, nejnechutnějších hřišť, na kterých jsem si kdy mohla hrát.“

„Není to vyloženě selhání, Dead Island 2 jen prostě nepůsobí dojmem hry, která by stála za deset let čekání. Najdete tu všechny prvky, díky kterým se předchozí hry těšily oblibě, a několik z nich tvůrci i zábavným způsobem rozšiřují, ale ve výsledku toho ani omylem nedělají dost, aby se novinka oddělila od her, které přišly před ní.“

„Dead Island 2 klopýtá přes nevýrazná designová rozhodnutí, repetitivní boj a bolestivě žalostný příběh. Jediné, co mu pomáhá, je fakt, že na PC běží výborně.“

zdroj: Deep Silver