Do Bradavické školy čar a kouzel se můžete vrátit v Minecraftu

Windows Android iPhone Xbox 360

- Téma autor: Šárka Tmějová

Harry Potter je obrovská značka a je poněkud překvapivé, že kvalitních her se dočkaly pouze zhruba první tři filmové díly a poté zájem herních studií stvořit skvělý titul z čarodějnického prostředí dosti opadl. Kde není chtíč Warner Bros. vydělat spoustu peněz (fanoušci by jim za dobré kouzelnické RPG jistě urvali ruce), musí nastoupit lidová tvořivost. Do Bradavic se budete moct již brzo vydat v Minecraftu, a to v rámci modu skupiny Floo Network.