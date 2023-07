Další tři mobilní hry, které mi nedají spát

27. 7. 2023 16:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Soudě dle čtenosti mého předchozího článku Tři mobilní hry, s nimiž dlouhodobě prokrastinuju, v němž jsem upozornil na hry Tomb Raider Reloaded, Survivors.io a Ssssnaker, to vypadá, že vás mobilní hraní přece jen zajímá. Ostatně „Všichni přece máte mobil, ne?“.

Proto jsem se rozhodl po nějaké době navázat s další trojicí mobilních her, které se mi na delší dobu zabydlely v mém Realme 7 Pro (to není vychloubání, ale ukázka toho, že nepotřebujete nadupané dělo, abyste si zahráli).

Perfect Lands / Land Builder

Dorfromantik je jedním z největších překvapení loňského roku, které mě popravdě nepřestává překvapovat dodnes. Poklidný puzzle postavený na deskovkové tvorbě krajiny z hexů se skutečně dočkal své stolní adaptace, která navíc vyhrála nejprestižnější možnou cenu Spiel des Jahres. Videohra samotná pak stojí inspirací už několika autorům, a rodí se nám tu proto takový maličký subžánr.

Upřímně bych původní Dorfromantik nejradši hrál na mobilu, což teď bohužel není možné, a tak se musím uchýlit k náhražce. Tou je Perfect Lands, tedy nyní už Land Builder po nedávném přejmenování. A ve své podstatě jde o to samé.

Chodí vám jeden hexový dílek za druhým, který přikládáte k rozšiřující se herní ploše ideálně tak, aby na sebe navazovaly strany dílků podobně jako v dominu. Za tato propojení získáváte hvězdičky a cílem každého levelu je dosáhnout určitého skóre dříve, než vám dojdou dílky.

zdroj: SayGames

Není to ale žádná výzva, což je dobře. Nic vás nestresuje, můžete si v klidu užívat, jak se před vámi rozrůstá pěkná krajinka. Tu a tam se k tomu přidá nějaký slavný monument, v dalších úrovních se objevují nové biomy a nastřádané zlaťáky můžete investovat do několika trvalých vylepšení.

Je to fajn, ale je to snad úplně poprvé, co mě mrzí, že tvůrci nechtějí moje peníze. Perfect Lands je monetizovaná pouze reklamami, za které většinou dostanete herní bonus (někdy ale vyskočí náhodně během hry).

A jiná možnost tu není. Klidně bych v tomto případě utratil pár stovek za vypnutí reklam a měl plnohodnotnou hru, ale to bohužel není možné. Pokud se tedy nedokážete přenést přes vynucené sledování reklam, tahle hra pro vás nebude. Jinak ale jde o skvělou alternativu k Dorfromantiku, kterou si na rozdíl od něj můžete dát na mobilu.

Idle Archer

Idle Archer je běžným zástupcem žánru tower defense a vlastně na něm není nic moc idle. Jinými slovy, tuhle hru chcete ideálně hrát, a ne ji jen tak nechat ležet, po chvíli se k ní vrátit a slíznout smetánku. Název je tedy zavádějící, co se slova idle týče. Archer je ale opodstatněný.

Jste jediný lučištník, který stojí na vrcholku věže a ze všech stran se na něj valí kostliví nepřátelé, vlci a jiná havěť včetně občasného bosse. Obklopuje vás kruh značící váš dostřel, a jakmile do něj nějaký odvážlivec vstoupí, lučištník automaticky vystřelí. Proto možná ten výraz idle, že nemusíte sami pálit, ale v takovém případě by i Vampire Survivors spadalo do idle her, což je nesmysl… No nic.

Kde je tedy ta hra? Z každého padlého nepřítele vypadnou zkušenosti (a mince), kterými se v průběhu jedné partie vylepšujete. Můžete si zvýšit zisk zkušeností (a mincí), zajistit působení většího zranění, střílet rychleji, rozšíříte si dostřel, zvýšíte zranění na základě vzdálenosti, získáte větší šanci na kritický zásah a tak dále.

zdroj: Neon Play

Za nastřádané zlaťáky se po podlehnutí hordám nepřátel trvale vylepšíte v libovolné ze zmíněných oblastí, abyste příště rovnou od začátku dostřelili dál, dávali více zranění a získávali více zkušeností a peněz.

Zároveň si pomalounku polehounku vylepšujete svého hrdinu, dáváte mu nové vybavení a časem můžete najít i jiného hrdinu se speciálními schopnostmi. V rámci monetizace tu nechybí možnost si za reklamu prodloužit nezdařený run, znásobit zisky, případně získat nějaké ty diamantíky. Nic objevného.

Má to ale své kouzlo a tu a tam si dám pár runů a zase se trochu vylepším. V tom je ostatně Idle Archer skvělý. Je o neustálém vylepšování, pořád vidíte posun kupředu, a přestože začínáte vždy od nuly (případně za jistý poplatek od nově dosaženého levelu po bossovi), mezi každým jednotlivým pokusem zase trochu posílíte. Jen by vůbec neškodilo, kdyby tvůrci přidali ještě několik rychlostí animací, protože nejvyšší krát dva je pořád málo.

Pickle Pete

Kdo zná jednu z nejlepších epizod seriálu Rick a Morty, tomu je při přečtení názvu této hry hned jasné, kde se tvůrci inspirovali. A kdo zná Vampire Survivors, je doma i po herní stránce. V tomto jeho dalším klonu hrajete za po zuby ozbrojenou okurku stojící proti nekonečným hordám. A je to výborné.

Stylizace, která není typicky mobilní 3Dčko, ale pěkné 2Dčko, a vykradený seriálový nápad dávají dohromady neotřelé prostředí (časem můžete hrát i za jinou zeleninu nebo třeba hotdog), a zároveň jsou tu i dobré nápady v hratelnosti. Vaším cílem je v daných úrovních přežít deset vln nepřátel. Z každého padají malé nakládačky, které pro vás představují jak zkušenosti, tak platidlo.

Zajímavé je, že se nevylepšujete v průběhu vln. Levely sice získáte, ale odměn za ně se dočkáte až po zvládnutí vlny. Tehdy si za každý level vyberete z nabídky tří vylepšení (zisk více zkušeností, větší damage, víc životů a desítky dalších) a následně utratíte nasbírané okurky za nové vybavení.

zdroj: Frojo Apps

Můžete se vybavit až šesti zbraněmi a není neobvyklé, že najednou třímáte pistoli, raketomet, brokovnici, odstřelovačku, kouzelnou hůl a taser, na což je v následné vlně úžasný pohled. Nadto můžete mít snad nekonečno doplňků nezabírajících sloty pro zbraně. A samotné zbraně můžete ještě stejnými kopiemi vylepšovat

Kromě elegantního nápadu využít okurky jak k zisku zkušeností, tak k nákupu vybavení se s touto kyselou pochoutkou pojí ještě jeden zajímavý systém: Jakmile vlna skončí, tak se všechny neposbírané okurky odporoučí do zavařovačky. V další vlně vám první posbírané okurky do počtu zavařených okurek přinášejí dvojnásobný zisk zkušeností, tedy rychlý zisk nové úrovně.

Pickle Pete mě překvapil na plné čáře. Líbí se mi jeho stylizace, využití nápadu slavného seriálu a skvělé vlastní nápady v hratelnosti. Škoda jen, že nemá tu licenci Ricka a Mortyho, protože pak by šlo o naprostou pecku!