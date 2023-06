Land Above Sea Below bere Dorfromantik a přidává do něj stres

30. 6. 2023 17:32 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Dorfromantik bylo takové nečekané zjevení roku 2022. Malá, velmi nenápadná zenová hříčka, tvářící se jako deskovka, si svým poklidným budováním krajinky, vesniček, říček a železničních tratí z přikládaných hexů získala mnohé příznivce a vybojovala několik cen.

Dokonce se dočkala i své vlastní deskovky, která je jednoduše skvělá a momentálně čeká na to, zda získá letošní nejprestižnější ocenění Spiel des Jahres. A jak už to tak s těmito nenadálými hity bývá, kde kdo se na nich rozhodne stavět. A jednou takovou hrou bude i Land Above Sea Below od mladého týmu Glasscannon Studio.

Základní premisa je vlastně totožná. Hra vám sama nabízí po jednom šestihranném dílku, který musíte přilepit k již existující pevnině, přičemž i tady se snažíte prodlužovat řeky, rozšiřovat vesničky a do všech stran protahovat krásnou podzimní krajinu. Jen ten vlak tudy neprojíždí...

Na první pohled se Land Above Sea Below od Dorfromantiku liší opravdu jen barevnou paletou a celkovou stylizací. Je mnohem realističtější a její výrazné podzimní barvy skvěle kontrastují s šedivou hladinou vody obklopující váš ostrov.

zdroj: Foto: Guerilla Collective

Ale změny nejsou jen vizuálního rázu. Land Above Sea Below přichází i s vlastním novým cílem. Zatímco v Dorfromantiku se snažíte „dominovým“ spojováním dlaždic získávat dílky navíc a tím si prodloužit hraní a vytvořit co největší mapu, tady se snažíte zabránit katastrofě.

Každá mapa je rozdělená do několika sezón s daným počtem dílků. Jakmile je všechny odehrajete, hladina stoupne a pokud dojde k zaplavení centrálního stromu života, prohráli jste. Ano, tady jde skutečně prohrát a je to asi ta nejcitelnější změna oproti zakladateli tohoto nového, ani ne subžárnu, ale prostě stylu hry.

Tady se totiž stresujete, zatímco v Dorfromantiku odpočíváte. Tady vám něco hrozí, tady se opravdu musíte o něco snažit a musím říct, že si mě tím hra moc nezískala, protože právě ta pohodička a klídeček byli tím nejlepším na celém Dorfromantiku.

zdroj: Skystone Games

Ale to neznamená, že by mě hra nebavila. Je to jen zkrátka jiný druh zábavy. Už je to výzva, kterou chce člověk splnit a tolik si u ní neodpočine. Celý vtip přitom spočívá v přikládání dílků tak, aby v tu ránu došlo k propojení alespoň tří hexů jednoho typu. V takovém případě se celá plocha daného typu o kousíček vyzdvihne nad hladinu a oddálí tak své zatopení.

Takže se snažíte vytvářet situace tak, abyste neustále zvyšovali všechny oblasti svého ostrova, primárně tedy tu, v níž je zasazený zmíněný strom. Hra má ještě pár zajímavých pravidel navíc jako například řeky, které automaticky rostou s vodní hladinou a nemusíte se tak o ně starat, případně hradby, které vám ochrání město.

Zároveň se přikládáním dílků můžete postupně doplížit k již existujícím ostrůvkům, které se mohou napojit na váš hlavní ostrov, díky čemuž je výsledná mapa ještě o něco pěknější a rozmanitější.

Obecně bych řekl, že Land Above Sea Below je primárně moc hezká hra lahodící oku, která se velmi okatě inspiruje, až vlastně kopíruje Dorfromantik, ke kterému přidává pár svých nápadů navíc. Ty sice nejsou špatné, ale po vyzkoušení dema mám celkem jasno – je to fajn hra, která ale pro mě osobně nemá tah na branku. Graficky se mi sice líbí víc než Dorfromantik, ale po herní stránce mi nedala žádný důvod jí za něj vyměnit.